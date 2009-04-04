Литвин заинтересован в одновременных выборах Президента и ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН политически заинтересован в проведении одновременных и президентских и парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на программе «Свобода на Интере».

"Я скажу максимально объективно: я политически заинтересован в том, чтобы были одновременные президентские и парламентские выборы", - сказал он.

В.ЛИТВИН объяснил это тем, что человек, который будет принимать участие в президентских и парламентских выборах одновременно, будет подтягивать свою политическую силу. «А те люди, которые будут идти с ним в команде, они будут работать на своего кандидата в Президенты, и выйдет приличный результат", - сказал председатель ВР.

При этом, по словам В.ЛИТВИНА, это будет гарантией, что поражение на выборах не станет жизненным поражением, потому что «ты будешь иметь место в Верховной Раде Украины». «Вы же прекрасно знаете и это практика доказала, что тот, кто выиграл выборы, сразу ищет врагов. Тот, кто успел убежать на год, - счастлив, но переживает за свою семью», - сказал В.ЛИТВИН.