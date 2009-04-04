Выборы Президента и ВР должны быть раньше 25 октября

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что досрочные парламентские и президентские выборы должны состояться не 25 октября, а намного раньше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время программы «Свобода на Интере».

«Тянуть до 25 октября не нужно, потому что мы до 25 октября не будем сильнее», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, если Президент дал согласие на одновременные досрочные выборы главы государства и парламента, то это уже не будет иметь значения, когда именно они состоятся. «Не важно, когда они состоятся - 25 сентября, 25 августа или июля. Мне кажется, что сегодня все, кто держится за кресла, я, прежде всего, говорю о коалиции, о правительстве, если они сейчас не примут предложение Президента, то я уверен на 100%, что их с этими креслами вместе вынесет украинский народ», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Партия регионов принимает такое предложение Президента и считает, что нужно начинать процесс политических консультаций и определяться с датой одновременных выборов главы государства и ВР. «Президент сделал, что бы и как о нем ни говорили разные политические силы, он сделал мужественный шаг», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил, что готов к досрочным президентским выборам, если они будут проведены одновременно с досрочными парламентскими выборами.

«Я готов принять решение о досрочных президентских выборах. Потому что это решение сегодня от меня зависит», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО выразил готовность идти на досрочные президентские выборы, но если они состоятся одновременно с досрочными парламентскими выборами.

В то же время В.ЮЩЕНКО высказался за проведение досрочных парламентских выборов по новому законодательству, которое будет предусматривать введение открытых избирательных списков.

Также еще одним условием объявления досрочных выборов Президента В.ЮЩЕНКО называет принятие решения об отмене депутатской неприкосновенности.