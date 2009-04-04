Янукович против технического премьер-министра

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает против назначения технического правительства и технического премьер-министра на время проведения избирательной президентской кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время программы “Свобода на Интере».

"Я категорически против того, чтобы был технический премьер. Сегодня есть коалиция, которая должна нести ответственность за все, что она сделала сейчас со страной", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, если премьер-министр будет принимать участие в президентских выборах, то обязанности главы правительства должен исполнять первый вице-премьер министр. "Если премьер-министр пойдет на выборы и не будет заниматься, есть первый заместитель. Так, как было в 2004 году, когда Николай Янович (АЗАРОВ - УНИАН) исполнял обязанности премьер-министра, и пусть правительство работает", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.