Трамп пообещал увеличить расходы на развертывание ПРО

Соединенные Штаты направят "много миллиардов" долларов на создание и развертывание системы ПРО. К такому решению руководство США подтолкнули ракетная программа Северной Кореи и ряд других факторов, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает Росбалт.

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По словам Трампа, подробности этого плана будут оглашены в ближайшие несколько недель. Предположительно, речь идет о предложениях Белого Дома к военному бюджету на 2018 год, готовящемуся для рассмотрения в Сенате, отмечает СМИ.

Издание добавляет, что комитета по делам вооруженных сил "с воодушевлением наращивают расходы, особенно в части ПРО".

Ранее, в марте 2017 года в комитете Сената по делам вооруженных сил предложили увеличить бюджет Пентагона на 91 миллиард долларов, а на программу ПРО - выделить дополнительно 500 миллионов долларов.