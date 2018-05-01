Баланс недели: "Укрзализниця" попрощалась с поющим руководителем, Нацбанк разработал новые правила для валюты, а инфляция пошла в рост

Кабинет министров Украины на очередном заседании 9 августа уволил главу государственной компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна, назначив временно исполняющим обязанности руководителя первого замминистра инфраструктуры Евгения Кравцова. Решение правительства поставило точку в конфликте польской рок-звезды и министра инфраструктуры Владимира Омеляна, продолжающемся с конца 2016 года. Балчун занял свой пост по результатам открытого конкурса, ранее возглавлял польскую железнодорожную компанию PKP Cargo, но это не спасло его от постоянных публичных обвинений министра в непрофессионализме и медленном реформировании «Укрзализныци».

Омелян решением правительства остался доволен, но при этом заявил, что настаивает на смене всего руководящего состава «Укрзализныци».

«Вопрос смены высшего руководства «Укрзализныци» поднимался мной в течение последних 10 месяцев и, наконец, это произошло. Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава «Укрзализныци» на профессиональный и действительно независимый», - сказал Омелян, отметив, что правоохранительные органы расследуют уже около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением в отношении менеджеров украинской железной дороги.

Балчун назвал причиной отставки «личные обстоятельства», хотя буквально накануне говорил, что пока не намерен уходить с занимаемой должности. Комментируя решение правительства, он заявил, что финансовое состояние «Укрзализныци» за время его каденции улучшилось: чистая прибыль выросла, кредитные обязательства сократились, а объемы уплаченных налогов и сборов увеличились.

«Мы стабилизировали компанию, улучшили все экономические показатели, подготовили пятилетнюю стратегию, восстановили репутацию компании на международной арене, вернулись на путь инвестиций, запустили новые пассажирские сообщения», - сказал Балчун.

Возможно, ответы на вопросы общества в отношении Балчуна по результатам соответствующего расследования даст Национальное антикоррупционное бюро, директор которого Артем Сытник пообещал «принять соответствующие меры» в случае установления причастности к преступлениям.

«Это очень большое количество дел и очень большое количество фигурантов. Ситуация там пока очень напряженная и, конечно, если мы установим доказательства того, что причастен и Балчун к этим схемам, то, разумеется, будет соответствующее реагирование», - подчеркнул Сытник.

4G ближе, алкоголь дороже

Еще одним важным решением Кабмина на уходящей неделе стало утверждение условий тендера на продажу частот для внедрения связи четвертого поколения - 4G. Стартовая стоимость лотов частоты в диапазоне 1800 МГц составит 3,975 млрд грн, при этом действующие операторы будут обладать приоритетным правом выкупа.

Глава Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации Александр Животовский назвал этот диапазон особенно важным и анонсировал продажу соответствующих частот уже до конца 2017 года, а запуск 4G - в конце следующего года.

Кроме того, правительство на уходящей неделе второй раз в этом году решило повысить минимальные цены на алкоголь.

По данным Министерства экономического развития и торговли, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличены на 14-19%; виски, ром и джин - на 6,5%; коньяк (бренди) - на 12-29%; вина с добавлением спирта, игристые - на 7-13%. Как пояснили в ведомстве, размер минимальных цен, как и в начале года, не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков, решение принято в ответ на «многочисленные обращения участников рынка».

Помимо этого, Кабмин одобрил законопроект о введении единого счета уплаты налогов и сборов и единого социального взноса для налогоплательщиков. В Министерстве финансов сообщили, что законопроект предусматривает право налогоплательщика по собственному желанию открыть посредством электронного кабинета единый счет в Казначействе и использовать его для оплаты налоговых обязательств, что значительно упростит процедуру расчетов с бюджетом, позволяя бизнесу сэкономить финансовые и временные затраты и избежать недоразумений с изменением бюджетных счетов.

Также важным решением правительства стала отмена постановления «Об осуществлении в 2017 году сделки с государственным долгом», принятого в конце мая. Документом предполагалась реструктуризация правительственных облигаций в портфеле Национального банка, чтобы растянуть во времени миллиардные платежи по погашению ОВГЗ и снизить соответствующую нагрузку на бюджет.

«Согласие не было достигнуто в срок, предусмотренный постановлением, поэтому Министерство финансов продолжит переговоры с Национальным банком по поиску взаимовыгодных условий проведения сделки с государственным долгом», - пообещали в Минфине, анонсируя подачу нового проекта.

Новые правила для валюты

Национальный банк на уходящей неделе также не сидел сложа руки, и представил обществу долгожданный проект закона «О валюте». Он предполагает отмену устаревшего Декрета о валютном регулировании и переход к более либеральной модели. Новые правила означают свободу проведения валютных операций по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено», что соответствует международной практике и Соглашению об ассоциации с ЕС. При этом гривня сохранит функцию денег, оставаясь единственным законным средством для расчетов за товары и услуги, в то время как валюта будет использоваться для инвестиций и банковских услуг.

С применением новой модели рыночные инструменты регулирования будут превалировать над административными, а валютные ограничения будут вводиться только для преодоления или предотвращения кризиса и на короткий срок. Но регулятор предупредил, что сможет отменить введенные в 2014-2015 годы ограничения только постепенно и при наличии благоприятных предпосылок, а также при эффективном налоговом регулировании.

В частности, речь о внедрении в Украине ключевых рекомендаций ОЭСР по противодействию снижению налоговой базы и перемещению прибылей за границу (BEPS), присоединении нашей страны к механизму автоматического обмена информацией с фискальными органами других стран, а также проведении «разового декларирования» и валютной амнистии.

Нацбанк напомнил, что соответствующие проекты были представлены на Нацсовете реформ и направлены в комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики еще в прошлом году.

Обсуждение с рынком новых правил валютного регулирования, по плану НБУ, продлится до конца августа, после чего регулятор намерен обобщить полученные предложения и представить их Нацсовету реформ.

Также на уходящей неделе Национальный банк порадовал новыми валютными послаблениями - упростил для банков покупку иностранных долговых ценных бумаг. Если ранее для проведения таких операций банку нужна была индивидуальная лицензия, то теперь достаточно наличия генеральной валютной лицензии.

«Такие шаги будут способствовать совершенствованию условий для управления ликвидностью банков и их внешних долговых обязательств и не окажут негативного влияния на состояние валютного рынка», - отметили в НБУ.

В то же время, на рынке продолжает действовать ряд ограничений для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов, однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день и однодневный лимит на снятие наличных с валютного счета в эквиваленте 250 тыс. грн в день.

Инфляция снова растет

Украинский валютный рынок всю уходящую неделю демонстрировал титаническое спокойствие, гривня укрепилась к доллару почти на 20 копеек, установившись в пятницу на уровне 25,7 грн/долл. Спокойствие рынка позволило регулятору выкупить для пополнения резервов очередные 50 млн долл. Между тем, по итогам июля Нацбанк отрапортовал о снижении международных резервов Украины на 1% - до 17,795 млрд долл. в связи с погашением правительством долларовых облигаций внутреннего госзайма на 0,5 млрд долл., треть которого была компенсирована выпуском новых бумаг.

Несмотря на укрепление гривни, потребительская инфляция в июле ускорилась в годовом выражении до 15,9%. Согласно данным Государственной службы статистики, наибольший рост цен зафиксирован на горячую воду и отопление – 74,8%, электроэнергию – 63,7%, овощи – 59,9%, водоснабжение – 41,2%.

Комментируя статистику по инфляции, в Национальном банке отметили, что фактический рост цен превысил траекторию прогноза регулятора, это свидетельствует о дальнейшем усилении рисков отклонения инфляции от центральной точки целевого диапазона на уровне 8% +/- 2 п.п. на конец текущего года.

Эксперты объясняют ускорение роста цен негативным влиянием погодных условий на урожай и высокими мировыми ценами на мясо, в результате чего стоимость продуктов питания остается выше ожидаемой.

«Пока не ясно, будет ли правительство повышать тарифы на газ и отопление для населения до уровня импортного паритета осенью этого года. Пока ситуация с ценой на газ не прояснится, мы сохраняем наш прогноз на 2017 год на уровне 10,5%», - прокомментировала ситуацию главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Предстоящая неделя, скорее всего, будет также относительно спокойной для экономики нашей страны, поскольку летняя жара продолжается, а бизнес и политическая элита отдыхает в преддверии приближающейся осени.

Ольга Гордиенко