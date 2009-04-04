Квартплата в Киеве не повысится

Киевская городская государственная администрация решила отложить, по меньшей мере, на месяц повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для юридических лиц (планировалось повысить с 1 апреля) и населения (планировалось с 1 мая).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на брифинге в Киеве сообщил в.и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы задерживаем на месяц повышение, чтобы изучить ситуацию… на месяц - это минимум. Но это не означает, что это не оттянется еще», - сказал он.

По его словам, городская власть пошла на такой шаг в связи с мировым экономическим кризисом и уменьшением доходов населения. Он также отметил, что в настоящий момент КГГА изучает, смогут ли столичные предприятия платить по завышенными тарифами. Если будут уменьшаться доходы населения, то КГГА не исключает, что повышение тарифов для населения не состоится и в июне. А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что АЭК "Киевэнерго" подала в КГГА новые выводы государственной инспекции по ценам.

А.ГОЛУБЧЕНКО заверил, что для столичной власти не является первоочередным обеспечение любой ценой доходов АЭК "Киевэнерго" или ОАО "Киевводоканал".

Он сообщил, что задолженность Киева за газ составляет 1 млрд 100 млн грн. "Разница в тарифах, если посчитать к сентябрю этого года, - 985 млн грн. Это по "Киевэнерго", 400 млн - по "Киевводоканалу", - подчеркнул он.

КГГА не рассчитывается с этими предприятиями, поскольку занимается оформление кредита для погашения этой задолженности. Кабмин позволил КГГА получить кредит через вексельную схему расчета.

По его словам, кредит предусматривается вернуть через год. Кроме того, Минфин в бюджете на 2010 г. должен предусмотреть средства для возвращения этого кредита. А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что пока не определен банк, который предоставит Киеву этот займ.

Как сообщал УНИАН, 20 марта А.ГОЛУБЧЕНКО заявил журналистам, что новые повышенные тарифы на коммунальные услуги для бюджетных учреждений и других потребителей в Киеве будут введены с 1 апреля.