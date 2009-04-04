Forbes: Украина по бизнес-привлекательности на 97-м месте

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее привлекательных стран для ведения бизнеса в 2009-м. Второй год подряд его возглавляет Дания, в первую пятерку также вошли США, Канада, Сингапур и Новая Зеландия.

Украина в списке Forbes заняла 97-е место, потеряв за год 22 позиции, сообщают Контракты..

Нашими соседями по рейтингу «бизнес-привлекательности» стали Нигерия, разделившая с Украиной 97-ю позицию, и Парагвай, занявший 98-е место. Эксперты отметили значительное ухудшение позиций страны по таким показателям, как уровень коррупции (105-е место) и налоговая нагрузка (127-е место). Однако значительного прогресса Украина достигла во внедрении инноваций (48-е место) и развитии технологий (60-е место).

Зависимость от поставок российского газа и отсутствие серьезных структурных реформ, по мнению экспертов Forbes, сделали украинскую экономику уязвимой перед внешними потрясениями. В 2006–2007 гг. прирост реального ВВП достиг почти 7% благодаря высоким ценам на сталь в мире (главный экспортный продукт) и высокому внутреннему потреблению, обусловленному ростом пенсий и зарплат. Однако падение стоимости стали и значительные внешние заимствования привели к спаду в 2009-м. При этом политическая нестабильность, как и ухудшение внешней конъюнктуры, не способствуют выходу страны из кризиса.

Эксперты проанализировали бизнес-климат в 127 государствах. Список составлен на основе данных Всемирного банка, Всемирного экономического форума, Heritage Foundation, Transparency International, Freedom House, Deloitte, Central Intelligence Agency, Property Rights Alliance. Критерии составления рейтинга — свобода торговли, денежная свобода, защита и свобода прав собственности, инновации, технологии, защита инвестиций, уровень коррупции, соблюдение прав и свобод человека, налоговая нагрузка, уровень бюрократии и рыночная конъюнктура.