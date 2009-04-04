Луценко: разногласия политиков ведут к десуверенизации

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что украинские политики своими раздорами ведут к десуверенизации страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время выступления перед делегатами ІХ съезда политической партии «Вперед, Украина!».

«Эта домашняя война ведется в Украине политиками всех цветов. Сегодня политики всех цветов ведут осознано или неосознанно к десуверенизации страны», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. По его словам, такие распри со стороны всех политиков дестабилизировали ситуацию в Украине и нагнетают истерию.

«Это единственное, чем сегодня занимаются политики, в том числе оппозиция, которая открыто говорит, что чем хуже, тем лучше для нас», - заявил министр.

По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, ситуация в Украине не была бы такой катастрофической, если бы политики договорились о слвместных действиях. «Во всех странах оппозиция и власть находят общие действия, Украина идет своим путем. У нас власть воюет сама с собой. Президент, который имеет в правительстве более половины своих министров, называет его популистским и деструктивным. На это налагается мародерство бюджета со стороны губернаторов», - подчеркнул глава МВД, добавив, что он едва ли не ежедневно получает информацию от руководителей региональных управлений милиции о фактах разворовывания бюджетных средств.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он не хочет обвинять в этом Президента, поскольку считает, что Президент так же, как и он, не может знать обо всем, но удивлен тем, что из высокопоставленных должностных лиц никто не карается за разворовывание бюджета. В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО выразил мнение, что всем украинским политикам для преодоления негативных экономических явлений в Украине необходимо стиснуть зубы и работать, не делать пустых войн и начинать делать это нужно со своего рабочего места. Кроме того, им необходимо быть реалистами и продвигать изменения в интересах страны, подчеркнул министр.

Вместе с тем украинскому политикуму нужно искать компромиссы, поскольку сегодня, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, «наша политическая кухня напоминает армянскую баню – все ходят с тазиками, прикрываясь сзади, друг друга боятся, никто не моется».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что сегодня «все, кто имеет желание работать независимо от партий, должны работать и в парламенте, и в правительстве, поскольку нельзя идти стенка на стенку, когда страна в опасности».