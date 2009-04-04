Главное на 4 апреля

Хроника дня

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Forbes: Украина по бизнес-привлекательности на 97-м месте

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее привлекательных стран для ведения бизнеса в 2009-м. Второй год подряд его возглавляет Дания, в первую пятерку также вошли США, Канада, Сингапур и Новая Зеландия.

Украина в списке Forbes заняла 97-е место, потеряв за год 22 позиции.

Нашими соседями по рейтингу «бизнес-привлекательности» стали Нигерия, разделившая с Украиной 97-ю позицию, и Парагвай, занявший 98-е место. Эксперты отметили значительное ухудшение позиций страны по таким показателям, как уровень коррупции (105-е место) и налоговая нагрузка (127-е место). Однако значительного прогресса Украина достигла во внедрении инноваций (48-е место) и развитии технологий (60-е место).

Эксперты проанализировали бизнес-климат в 127 государствах. Список составлен на основе данных Всемирного банка, Всемирного экономического форума, Heritage Foundation, Transparency International, Freedom House, Deloitte, Central Intelligence Agency, Property Rights Alliance. Критерии составления рейтинга — свобода торговли, денежная свобода, защита и свобода прав собственности, инновации, технологии, защита инвестиций, уровень коррупции, соблюдение прав и свобод человека, налоговая нагрузка, уровень бюрократии и рыночная конъюнктура.

Луценко не собирается баллотироваться на пост Президента Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что на следующих президентских выборах не будет баллотироваться на должность главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время выступления перед делегатами ІХ съезда политической партии «Вперед, Украина!».

Вместо этого Ю.ЛУЦЕНКО обещает поддержать кандидатуру, которая продемонстрирует команду и план действий.

«Я поддержу того кандидата, который продемонстрирует команду, с которой он будет работать. Если мы будем искать очередного мессию, закончится так же, как сейчас, а потому я поддержу ни Юлю, ни Витю, ни Сеню, а именно того, кто сможет показать план и команду его исполнителей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что, по его мнению, самой большой проблемой Майдана-2004 было именно отсутствие у тогдашнего кандидата и нынешнего Президента действенной команды, проверенной делами.

Яникович: выборы Президента и ВР должны быть раньше 25 октября

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что досрочные парламентские и президентские выборы должны состояться не 25 октября, а намного раньше.

«Тянуть до 25 октября не нужно, потому что мы до 25 октября не будем сильнее», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, если Президент дал согласие на одновременные досрочные выборы главы государства и парламента, то это уже не будет иметь значения, когда именно они состоятся. «Не важно, когда они состоятся - 25 сентября, 25 августа или июля. Мне кажется, что сегодня все, кто держится за кресла, я, прежде всего, говорю о коалиции, о правительстве, если они сейчас не примут предложение Президента, то я уверен на 100%, что их с этими креслами вместе вынесет украинский народ», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Партия регионов принимает такое предложение Президента и считает, что нужно начинать процесс политических консультаций и определяться с датой одновременных выборов главы государства и ВР. «Президент сделал, что бы и как о нем ни говорили разные политические силы, он сделал мужественный шаг», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил, что готов к досрочным президентским выборам, если они будут проведены одновременно с досрочными парламентскими выборами. «Я готов принять решение о досрочных президентских выборах. Потому что это решение сегодня от меня зависит», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО выразил готовность идти на досрочные президентские выборы, но если они состоятся одновременно с досрочными парламентскими выборами. В то же время он высказался за проведение досрочных парламентских выборов по новому законодательству, которое будет предусматривать введение открытых избирательных списков.

Также еще одним условием объявления досрочных выборов Президента В.ЮЩЕНКО называет принятие решения об отмене депутатской неприкосновенности.

Литвин заинтересован в одновременных выборах Президента и ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН политически заинтересован в проведении одновременных и президентских и парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на программе «Свобода на Интере».

"Я скажу максимально объективно: я политически заинтересован в том, чтобы были одновременные президентские и парламентские выборы", - сказал он.

В.ЛИТВИН объяснил это тем, что человек, который будет принимать участие в президентских и парламентских выборах одновременно, будет подтягивать свою политическую силу. «А те люди, которые будут идти с ним в команде, они будут работать на своего кандидата в Президенты, и выйдет приличный результат", - сказал председатель ВР.

При этом, по словам В.ЛИТВИНА, это будет гарантией, что поражение на выборах не станет жизненным поражением, потому что «ты будешь иметь место в Верховной Раде Украины». «Вы же прекрасно знаете и это практика доказала, что тот, кто выиграл выборы, сразу ищет врагов. Тот, кто успел убежать на год, - счастлив, но переживает за свою семью», - сказал В.ЛИТВИН.

Досрочные перевыборы не решат украинских проблем - Европарламент

Вице-президент Европейского парламента Марек СИВЕЦ считает, что досрочные перевыборы Верховной Рады Украины не решат проблему украинской политики.

Об этом он заявил вчера в Киеве на встрече со студентами Киевского университета имени Т.Шевченко, сообщает пресс-служба Социалистической партии Украины.

«Конституция может быть хорошей ли плохой, но ее нормы необходимо выполнять всем ветвям власти. Дело не в качестве Основного Закона, а в готовности политиков искать компромиссы в этой сфере», - сказал европарламентарий, комментируя конституционные инициативы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По его мнению, основная проблема Украины не в «несовершенстве» Конституции, а в неспособности политиков договориться. М.СИВЕЦ привел в пример роспуск Президентом Верховной Рады в 2007-м году: «Два года назад был распущен парламент, однако это не помогло решить основную проблему - взаимоотношений между ветвями власти, их консолидированной работы, проблему единой работы правительства и коалиции Верховной Рады».

Как отметил М.СИВЕЦ, сегодня снова идут разговоры о возможности досрочного прекращения полномочий парламента 6 созыва. Он выразил убеждение, что это опять-таки не решает ключевой проблемы украинской политики - неспособности лидеров договориться, даже ради спасения страны от последствий экономического кризиса.

Вице-президент Европарламента подчеркнул, что европейский подход совсем другой: представительный орган должен отработать положенный по Конституции срок, отработать любой ценой - чтобы не дискредитировать парламентаризм в глазах общества, не снижать градус доверия избирателей к своим представителям.

ВБ раскритиковал проект закона Украины о госзакупках

Проект закона о государственных закупках, разработанный ко второму чтению Комитетом Верховной Рады по вопросам экономической политики, не отвечает международной практике и директивам Европейского Союза.

Как пишет «Зеркало недели» (№ 12 (740) 5-12 апреля 2009), об этом говорится в письме Всемирного банка от 26 марта на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, текстом которого располагает издание.

В письме ВБ сообщает, что законопроект «не отвечает международной практике и директивам ЕС, в нем прослеживается намерение возобновить работу непрозрачной и неприемлемой институциональной структуры». При этом объяснение конкретных причин не приводится.

Директор ВБ в Украине, Молдове и Беларуси Мартин РАЙЗЕР рекомендует использовать законопроект, ранее разработанный Министерством экономики Украины в сотрудничестве с экспертами ВБ, а также обратиться к экспертам Еврокомиссии для обеспечения его соответствия директивам ЕС. Также он предложил создать совместную рабочую группу.

Нормы подготовленного парламентским комитетом законопроекта, официальную копию которого предоставила «ЗН» Инна БОГОСЛОВСКАЯ, действительно содержат высокий риск появления общенациональных коррупционных схем.

Так, проект закона предусматривает, что рассмотрение жалоб передается «независимому коллегиальному органу» - комиссии, в состав которой должны войти 9 представителей органов власти и 8 «независимых специалистов, которые не являются госслужащими, не имеют отношения к органам госвласти и предприятиям», а также к Уполномоченному органу.

Предусмотрено, что персональный состав комиссии и изменения в нем утверждаются Верховной Радой по представлению Кабинета министров. Ротация членов комиссии осуществляется каждые три года. Организационно-методическое и информационное обеспечение осуществляет один из органов госвласти, главной задачей которого является осуществление государственного финансового контроля. Этот орган определяет Кабинет министров.

Законопроект предусматривает, что цена конкурсного предложения должна соответствовать специальной методике ее расчета, которую утверждает комиссия. Кроме того, «представителям общественности и СМИ» предоставляется право «в случае выявления нарушений требований законодательства обращаться в комиссию», и на основании этих обращений комиссия сможет принимать решения, в частности, блокирующие закупки.

Также из режима закона выводятся «хозобщества, в уставном капитале которых 60 и более процентов принадлежат государственным предприятиям, и хозобщества, в уставном капитале которых государственная или коммунальная доля акций превышает 50%».

Тарифы на услуги ЖКХ в Киеве не повысят еще месяц

Киевская городская государственная администрация решила отложить, по меньшей мере, на месяц повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для юридических лиц (планировалось повысить с 1 апреля) и населения (планировалось с 1 мая).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на брифинге в Киеве сообщил в.и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы задерживаем на месяц повышение, чтобы изучить ситуацию… на месяц - это минимум. Но это не означает, что это не оттянется еще», - сказал он.

По его словам, городская власть пошла на такой шаг в связи с мировым экономическим кризисом и уменьшением доходов населения. Он также отметил, что в настоящий момент КГГА изучает, смогут ли столичные предприятия платить по завышенными тарифами. Если будут уменьшаться доходы населения, то КГГА не исключает, что повышение тарифов для населения не состоится и в июне. А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что АЭК "Киевэнерго" подала в КГГА новые выводы государственной инспекции по ценам.

А.ГОЛУБЧЕНКО заверил, что для столичной власти не является первоочередным обеспечение любой ценой доходов АЭК "Киевэнерго" или ОАО "Киевводоканал".

Он сообщил, что задолженность Киева за газ составляет 1 млрд 100 млн грн. "Разница в тарифах, если посчитать к сентябрю этого года, - 985 млн грн. Это по "Киевэнерго", 400 млн - по "Киевводоканалу", - подчеркнул он.

КГГА не рассчитывается с этими предприятиями, поскольку занимается оформление кредита для погашения этой задолженности. Кабмин позволил КГГА получить кредит через вексельную схему расчета.

По его словам, кредит предусматривается вернуть через год. Кроме того, Минфин в бюджете на 2010 г. должен предусмотреть средства для возвращения этого кредита. А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что пока не определен банк, который предоставит Киеву этот займ.

Как сообщал УНИАН, 20 марта А.ГОЛУБЧЕНКО заявил журналистам, что новые повышенные тарифы на коммунальные услуги для бюджетных учреждений и других потребителей в Киеве будут введены с 1 апреля.