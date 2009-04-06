Премьер РФ Путин сегодня отчитается в Думе

Премьер-министр России Владимир Путин выступит в понедельник в Государственной Думе с отчетом о работе возглавляемого им правительства за год. Об этом сообщает сегодня ВВС.

Это первый отчет Путина перед депутатам в качестве премьер-министра.

Владимир Путин был назначен главой правительства 11 месяцев назад.

Обязанность правительства ежегодно отчитываться перед парламентом была закреплена в Конституции России 21 января. Инициатором соответствующей поправки стал президент страны Дмитрий Медведев.

В послании Федеральному Собранию в ноябре 2008 года он высказался за необходимость "отнести к предметам ведения Госдумы контрольные функции в отношении исполнительной власти".

Ожидается, что доклад Путина коснется в первую очередь антикризисной программы кабинета и откорректированного бюджета на 2009 год.

После отчета премьер ответит на вопросы депутатов - по три от каждой фракции.

Лидер КПРФ ранее заявлял, что не будет заранее обнародовать подготовленные к заседанию вопросы его фракции.

"Выступление Путина будет большим и концептуальным", - заявил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин изложит свое "видение принимаемых антикризисных мер, а также перспектив развития страны".

По мнению самого Путина, рассматривать план преодоления кризиса можно только вместе с новым бюджетом. "Это, по сути, две стороны одной медали" - считает премьер.

Кабинет министров представил свою антикризисную программу 19 марта. В пакете мер предусмотрена работа по семи приоритетным направлениям.

Одновременно был утвержден исправленный бюджет, впервые за несколько лет сведенный с дефицитом, по величине равным почти половине доходной части.

Некоторые эксперты считают намеченные меры в целом правильными, хотя и запоздалыми.

В ходе обсуждения антикризисного плана в правительстве было обещано оставить неизменными социальные статьи бюджета, расходы на оборону и силовые ведомства. На самом деле финансирование некоторых из этих статей будет уменьшено.

Путин и другие члены кабинета провели встречи с представителями различных партий, бизнессообщества, региональных властей, которые выдвинули свои предложения по антикризисной программе.