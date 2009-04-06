Премьер РФ Путин сегодня отчитается в Думе
... о работе правительства
Премьер-министр России Владимир Путин выступит в понедельник в Государственной Думе с отчетом о работе возглавляемого им правительства за год. Об этом сообщает сегодня ВВС.
Это первый отчет Путина перед депутатам в качестве премьер-министра.
Владимир Путин был назначен главой правительства 11 месяцев назад.
Обязанность правительства ежегодно отчитываться перед парламентом была закреплена в Конституции России 21 января. Инициатором соответствующей поправки стал президент страны Дмитрий Медведев.
В послании Федеральному Собранию в ноябре 2008 года он высказался за необходимость "отнести к предметам ведения Госдумы контрольные функции в отношении исполнительной власти".
Ожидается, что доклад Путина коснется в первую очередь антикризисной программы кабинета и откорректированного бюджета на 2009 год.
После отчета премьер ответит на вопросы депутатов - по три от каждой фракции.
Лидер КПРФ ранее заявлял, что не будет заранее обнародовать подготовленные к заседанию вопросы его фракции.
"Выступление Путина будет большим и концептуальным", - заявил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин изложит свое "видение принимаемых антикризисных мер, а также перспектив развития страны".
По мнению самого Путина, рассматривать план преодоления кризиса можно только вместе с новым бюджетом. "Это, по сути, две стороны одной медали" - считает премьер.
Кабинет министров представил свою антикризисную программу 19 марта. В пакете мер предусмотрена работа по семи приоритетным направлениям.
Одновременно был утвержден исправленный бюджет, впервые за несколько лет сведенный с дефицитом, по величине равным почти половине доходной части.
Некоторые эксперты считают намеченные меры в целом правильными, хотя и запоздалыми.
В ходе обсуждения антикризисного плана в правительстве было обещано оставить неизменными социальные статьи бюджета, расходы на оборону и силовые ведомства. На самом деле финансирование некоторых из этих статей будет уменьшено.
Путин и другие члены кабинета провели встречи с представителями различных партий, бизнессообщества, региональных властей, которые выдвинули свои предложения по антикризисной программе.