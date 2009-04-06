Госсектор обязали экономить на автомобилях и благотоворительности

утвердило распоряжение о некоторых вопросах использования имущества отдельными субъектами ведения хозяйства государственного сектора экономики.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующий документ принят на заседании Кабинета министров 2 апреля.

Распоряжением предусматривается экономия средств предприятиями государственной формы собственности в текущем году. В частности, устанавливается ограничение расходов государственных предприятий на приобретение легковых автомобилей, предоставления благотворительной, спонсорской и другой помощи, производство и распространение рекламы, на представительские мероприятия, на продажу и списание имущества и тому подобное.

В правительстве надеются, что принятие данного распоряжения «обеспечит эффективное использование государственного имущества и средств предприятиями, финансовые планы которых подлежат утверждению Кабинетом министров».