ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 апреля

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «Банки взяли на мушку» пишет о том, что с начала года количество нападений на украинские банки выросло в среднем в 2,4 раза. В материале подается экспертная оценка ситуации.

http://delo.ua/news/104297/

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Также «Дело» в материале «МВФ дал Киеву последний шанс» пишет - чтобы получить деньги МВФ, Украина должна принять все антикризисные законопроекты до 17 апреля. В пятницу вечером департамент внешних связей Международного валютного фонда обнародовал позицию относительно дальнейшего сотрудничества с Украиной…

http://delo.ua/news/104303/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Аграрии не боятся рисков» пишет о том, что объем рынка страхования аграрных рисков вырос в 2008 году на 56%, тогда как площадь застрахованных посевов сократилась вдвое. Об этом стало известно из обнародованных в пятницу данных Министерства аграрной политики. Как отмечают эксперты, в этом году ожидать бурного роста рынка не стоит, так как в госбюджете не предусмотрены дотации аграриям…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1151021

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «ЕБРР мыслит по-государственному» пишет о том, что Европейский банк реконструкции и развития назвал первый банк, который капитализирует. Им стал государственный Укрэксимбанк, который получит 250 млн. долл. – почти половину средств новой программы ЕБРР. Получение такого большого кредита успокоит инвесторов, ожидающих от Укрэксимбанка погашения в апреле синдициированного кредита на 345 млн.долл.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1151022

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«Экономические известия» подают материал «Проблемных банков все больше», в котором отмечают, что МВФ готов предоставить Украине второй транш кредита средств только после того, как будут сделаны реальные шаги по рекапитализации банков. Между тем, сегодня помощи у государства запросили 26 банков, денег на поддержку которых пока нет…

http://www.eizvestia.com/state/full/4178414

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Также издание «Экономические известия» подает материал «Топливо на заправках не пойдет в рост», в котором пишет о том, что впервые с начала этого года наметились предпосылки к подорожанию стоимости нефтепродуктов. После того, как топливный рынок достиг своего ценового дна, стоимость в опте пошла вверх. Но, к радости отечественных автомобилистов, этот фактор не скажется на стоимости горючего на АЗС, по крайней мере до конца апреля…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4178419

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Газета «Сегодня» в статье «Киевляне пошли по бабкам» пишет о том, что в кризис горожане ищут заговоры на деньги и лечат нервные болезни у гадалок…

http://www.segodnya.ua/news/14043723.html

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Издание «Зеркало недели» в материале «На Бурштыне свет сошелся клином?» пишет о том, что в последние месяцы тема экспорта украинской электроэнергии буквально не сходит с газетных страниц. При этом обращает на себя внимание тот факт, что огромное количество публикаций по экспортной тематике в отечественных СМИ обратно пропорционально цене вопроса. Об общеотраслевых проблемах отечественного энергокомплекса издания почти не пишут. Между тем, именно от их разрешения зависит и будущее экспорта электроэнергии…

http://www.zn.ua/2000/2229/65840/

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Также «Зеркало недели» подает статью «Всемирный банк раскритиковал проект закона Украины о госзакупках», в которой пишет о том, что проект закона о государственных закупках, разработанный ко второму чтению Комитетом Верховной Рады по вопросам экономической политики, не отвечает международной практике и директивам Европейского союза. Об этом говорится в письме Всемирного банка от 26 марта на имя премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которым располагает издание...

http://www.zn.ua/1000/1550/65870/

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Покончил с кризисом» пишет о том, что dторой волны кризиса в России не будет, рубль устоит, экономика скоро начнет расти, а замедление инфляции позволит снизить ставки. Об этом заявляет председатель Центробанка РФ Сергей Игнатьев. Эксперты дают оценку реалиям рынка.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/06/189554

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Издание «Известия» подает материал «Первый зампред Центробанка Георгий Лунтовский: "Спрос на золотые монеты сильно повысился". "Главный по печатному станку" - первый зампред ЦБ HA Георгий Лунтовский раскрыл в интервью изданию тайну российских золотых хранилищ и объяснил, почему граждане РФ так полюбили пятитысячные купюры.

http://www.izvestia.ru/economic/article3127075/

(УНИАН)