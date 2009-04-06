Президент Европарламента Петтеринг сегодня выступит в Раде

Сегодня в 11.00 перед народными депутатами Украины выступит Президент Европейского парламента Ганс-Герт ПЁТТЕРИНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сегодняшнего внеочередного пленарного заседания сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что ВР будет работать приблизительно до 14.15.

Кроме того, добавил спикер, парламент сегодня посетит делегация Европарламента, ПАСЕ и делегация Парламентской ассамблеи НАТО.

По словам В.ЛИТВИНА, ожидаются встречи этих делегаций с руководителями фракций. Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, Верховная Рада во время сегодняшнего пленарного заседания должна принять обращение к Конгрессу США по поводу проведения работ по утилизации ядерного топлива, которое находится в Днепропетровской области.

Также сегодня, 6 апреля, в 13.45 состоится совместная пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и председателя Европарламента Ганса-Герта ПЁТТЕРИНГА. Как сообщалось, президент Европейского парламента будет находиться с официальным визитом в Украине до 7 апреля. Его встреча с В.ЮЩЕНКО запланирована на сегодня на 13.00.