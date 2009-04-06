АНОНС на 6 апреля 2009г.

10-00 - состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. Перед парламентариями выступит президент Европарламента Ганс Герт ПЁТТЕРИНГ.

В начале заседания парламент рассмотрит вопрос об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки по вопросу финансирования скорейшего завершения утилизации твердого ракетного топлива и выполнения всего комплекса мер, направленных на ликвидацию ядерного оружия в Украине, согласно Договору между Украиной и США от 25 октября 2003 года.

Также сегодня на рассмотрение парламента будет внесен ряд законопроектов, в том числе определенных Президентом Украины как безотлагательные, которые уже проработаны в профильных комитетах.

10-00 - Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит перед студентами Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (ул. Владимирская, 60). Тема выступления - движение государства вперед, которое должна дать новая Конституция.

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13-00 - В.ЮЩЕНКО встретится с председателем Европейского парламента Гансом Гертом ПЁТТЕРИНГОМ

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16-00 - Президент Украины проведет встречу с послами стран G-8 (“Большой восьмерки”), послом Чехии, которая в настоящее время председательствует в Европейском Союзе, послами пограничных государств, представителем Европейской комиссии.

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В 14.30 – Встреча новоизбранного председателя Парламентской Ассамблеи НАТО Дж.ТАННЕРА с Президентом Украины В. 6 апреля Украину посетит с официальным визитом новоизбранный председатель Парламентской Ассамблеи НАТО Джон ТАННЕР.

В состав делегации, которая будет сопровождать Дж.ТАННЕРА в ходе его визита в Киев, будут входить представители Международного секретариата Парламентской Ассамблеи НАТО и конгрессмены США.