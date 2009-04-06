Украину посетит председатель Парламентской Ассамблеи НАТО
10:35, 06 апреля 2009Разное
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Встретится с Ющенко
Украину сегодня, 6 апреля, посетит с официальным визитом новоизбранный председатель Парламентской Ассамблеи НАТО Джон ТАННЕР.
В состав делегации, которая будет сопровождать Дж.ТАННЕРА в ходе его визита в Киев, будут входить представители Международного секретариата Парламентской Ассамблеи НАТО и конгрессмены США.
В 14.30 Дж.ТАННЕРА примет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
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