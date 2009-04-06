ВР перенесла срок создания ВСК по разработке изменений в Конституцию

Верховная Рада Украины перенесла на более поздний срок рассмотрение вопроса о создании временной специальной комиссии (ВСК) по разработке законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что на сегодня «этот вопрос не готов к рассмотрению».

Он добавил, что фракции не предоставили свои предложения по созданию и составу этой ВСК.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Президент Виктор ЮЩЕНКО передал председателю Верховной Рады В.ЛИТВИНУ проект новой Конституции и попросил рассмотреть его в парламенте как безотлагательный.

1 апреля участники заседания Согласительного совета парламента рекомендовали Верховной Раде создать временную специальную комиссию по разработке законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.