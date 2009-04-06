Крупнейшая сделка в секторе высоких технологий срывается. Sun Microsystems отказалась от переговоров с IBM.

Как сообщают Вести, это произошло после того, как IBM понизила предложение о покупке на пять центов с акции - до 9,5 доллара.

Ранее предполагалось, что предложение IBM составит 8 миллиардов долларов, из которых 6,5 планировалось выплатить сразу. Однако в процессе переговоров Sun Microsystems оценили в более скромную сумму, сообщают "Вести".

Грядущее поглощение должно было спасти известного производителя интернет-серверов и программного обеспечения от финансового краха. За последний год стоимость акций Sun Microsystems снизилась в несколько раз.

У будущего соглашения есть и обратная сторона - увольнения. IBM и так последнее время серьезно сокращает штат. Слияние могло привести к закрытию многочисленных подразделений Sun, в которых работает пор