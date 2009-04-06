В Польше в 1 квартале обанкротилось свыше 100 фирм

В первом квартале текущего года в Польше обанкротилось свыше 100 фирм, что на 11% больше аналогичного показателя 2008 года.

Как пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные Euler Hermes, на 27 марта количество заявок фирм о банкротстве в крупнейшем в Польше Варшавском суде по вопросам банкротств выросло почти вдвое – до 112.

Больше всего банкротств зарегистрировано в столичном Мазовецком воеводстве и промышленном Сленске, и в первую очередь пострадали фирмы ориентированные на экспорт.

Чаще других банкротство объявляли производственные фирмы – свыше 30%.

В то же время увеличилось количество компаний-банкротов в сфере предоставления услуг - с 16% до 24%.

Сложная ситуация наблюдалась в сфере производства металлов и в текстильной отрасли.

Эксперты прогнозируют увеличение количества банкротств в ближайшие месяцы.

Как сообщал УНИАН, в Польше в феврале 2009 г. замедлились темпы спада промпроизводства с 15% до 14% в январе при прогнозах аналитиков 15-20%.

Справка УНИАН. Эксперты в связи с мировым экономическим кризисом прогнозируют замедление развития польской экономики в текущем году от 0 до 2% с 4,8% в 2008 г.

Правительство рассчитывает на рост в пределах 1,7 – 3,7%.