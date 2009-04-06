ГЛАВНОЕ на 6 апреля (день)

Хроника дня

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Главные новости первой половины дня: Украину посетили Президент Европарламента Ганс Герт Петтеринг и председатель Парламентской Ассамблеи НАТО Джон Таннер; Россия создает альянс против Брюссельской декларации по модернизации украинской ГТС; доллар продолжил падение на фоне аукционов НБУ по продаже валюты; завтра ВБ обнародует новый макропрогноз для Украины на квартал

Сегодня Украину посетили Президент Европарламента Ганс Герт ПЁТТЕРИНГ и председатель Парламентской Ассамблеи НАТО Джон Таннер.

В частности, Пёттеринг на брифинге в Верховной Раде Украины отметил, что Украина должна играть главную роль в выполнении программы ЕС «Восточное партнерство».

«Мы находимся в процессе развития «Восточного партнерства», так называемого партнерства Еврогородов. И мы проводим саммит в Праге 7 мая и надеемся, что Украина будет играть главную роль именно в этой программе, в этом партнерстве», - сказал президент Европарламента.

В то же время он подчеркнул, что Европа хочет видеть Украину в хороших отношениях с Россией.

Выступая сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады, Президент Европейского парламента сообщил, что газовый кризис, который возник из-за конфликта между Украиной и Россией, «вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС».

По словам Г-Г.ПЁТТЕРИНГА, в настоящее время ЕС пересматривает свою энергетическую политику, работает над созданием общего энергетического рынка и обсуждает «диверсификацию энергетических источников».

«Этот кризис, конечно, осветил ключевую роль Украины в обеспечении энергетической безопасности ЕС и в гарантировании бесперебойных поставок газа к потребителям в ЕС, и подчеркнул, что Украина должна контролировать свою энергетическую независимость», - сказал Г.-Г.ПЁТТЕРИНГ.

Он считает, что «это напрямую связано с политической стабильностью и процветанием Украины».

Президент Европарламента отметил, что для предотвращения подобных конфликтов между Украиной и Россией в будущем ЕС и Украина «должны найти долгосрочные решения относительно поставок газа на рынки ЕС».

ТЭК: "Газпром" формирует альянс в противовес "брюссельской декларации" Украины и ЕС. Об этом пишет сегодня "Коммерсантъ".

Как сообщает издание, монополия заручилась поддержкой своих основных европейских партнеров и потребителей — немецкого E.On и итальянской Eni . Со своей стороны Россия в газовых отношениях с Украиной рассчитывает использовать сложное финансовое положение последней. Киеву до сих пор не удалось найти финансирования, тогда как приближается дата очередного платежа за российский газ, поставленный в марте. Кроме того, вскоре Украине понадобится закачивать газ в подземные хранилища и оплачивать его.

Завтра Украина должна перечислить очередной платеж за российский газ, поставленный в марте. В НАК "Нафтогаз Украины" уверяют, что необходимый объем средств аккумулирован. Деньги за февраль поступили в срок, но и стороны тогда сохраняли мирный тон взаимоотношений. В частности, "Газпром" активно демонстрировал готовность идти на уступки, например, по объемам закупок газа. Однако с тех пор ситуация изменилась — 23 марта в Брюсселе Киев подписал с Еврокомиссией декларацию по модернизации украинской газотранспортной системы. Документ полностью игнорирует позицию России, что вызвало резкий протест Москвы.

Глава "Газпрома" доложил Путину, что стороны (альянса) договорились создать рабочую группу, которая соберется "буквально через месяц-полтора на таком же высоком уровне". Группа обсудит "вопросы повышения надежности, стабильности транзита через территорию стран Европы".

Eni и E.On не просто крупные потребители, но и партнеры "Газпрома" по ключевым российским энергополитическим проектам, строящимся газопроводам South Stream и Nord Stream (к последнему хочет присоединиться и GdF). По ним российский газ должен пойти в Европу в обход Украины, продолжает издание. Но пока Россия при поставках газа в ЕС напрямую зависит от Киева, и Владимир Путин порекомендовал "Газпрому" все-таки не доводить дело до очередной газовой войны. "Нужно все равно поддерживать контакты с Еврокомиссией, нужно развивать отношения с нашими украинскими коллегами", - пояснил премьер.

Кстати: Путин предостерег от игнорирования интересов России - выступление в Думе

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предостерегает от игнорирования интересов России в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с первым отчетом о работе правительства перед Государственной думой России.

«Попытки исключить Россию из процесса принятия решений глобального характера, тем более в сфере энергетики, игнорирование ее законных интересов – контрпродуктивны», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он заявил, что многие не заинтересованы, чтобы проекты «Северный поток» и «Южный поток», Прикаспийский газопровод, нефтепровод «Бургас-Александруполис» были реализованы и, как результат, у России стало больше возможностей для экспорта энергоресурсов.

«Мы уверены, что эти проекты экономически обоснованы, отвечают строгим экологическим стандартам и служат укреплению глобальной энергетической безопасности. Будем осуществлять их и дальше», - заявил В.ПУТИН.

Макроэкономика: Завтра ВБ обнародует новый макропрогноз для Украины

Завтра Всемирный банк обнародует новый ежеквартальный макроэкономический прогноз для Украины и оценку структурных реформ в государстве.

Об этом УНИАН сообщили в службе внешних связей представительства ВБ в Украине.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2009 году с 4,5% до уровня «минус 4%».

Старший эксперт Всемирного банка Екатерина ПЕТРИНА 13 марта заявила в Херсоне: «Мы прогнозируем снижение ВВП в Украине на 4% в 2009 г. Это оптимистический прогноз».

Напомним, что государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Финансы: Доллар на межбанке снизился почти на 2 пункта

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1870/8,2650, к 11:00 уровни снизились до 8,1800/8,2200, и к 12:00 ценовые уровни снизились до 8,1680/8,1880 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2450/0,2490, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2450/0,2475, и к 12:00 значительных движений не наблюдалось - 0,2453/0,2468.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 достиг уровня 33,1815 (-0,1885).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3552/1,3554, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0789/11,1905, к 11:00 цены установились на значениях 11,0694/11,1296, а к 12:00 снизились вслед за долларом - 11,0532/11,0863.

Спрос населения на валюту в марте уменьшился против февраля почти в 2,6 раза

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

В сообщении указывается, что снижение спроса на инвалюту способствовало усилению гривни, курс которой по операциям банков по продаже наличных долларов США укрепился в марте на 2,2%. В то же время, курс гривни к доллару США на межбанковском рынке укрепился на 1,7%.

Также сообщается, что в марте Нацбанк осуществил интервенций по продаже иностранной валюты общим объемом 1 млрд. 077,4 млн. долл., против 1 млрд. 729,6 млн. долл. в феврале. В том числе, на шести валютных аукционах по продаже иностранной валюты для нужд клиентов банков - физических лиц НБУ продал банковским учреждениям 254,5 млн. долл. и 1,8 млн. евро.

По данным НБУ официальный курс гривни к доллару США с начала марта оставался неизменным - на уровне 7,70 грн./долл. США. Относительно евро гривня девальвировала на 3,2% - до 10,16 грн./евро, а относительно российского рубля - на 5,0% - до 2,26 грн./10 рублей.

ПФ увеличил сумму страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование - с25,6% до 26,56%

Пенсионный фонд (ПФ) Украины увеличил сумму страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование – с 25,6% до 26,56%. Это предусмотрено постановлением правления ПФ от 10 марта 2009 г. №10-3, которое вступит в силу с завтрашнего дня.

Как отмечается в постановлении, размещенном на официальном сайте парламента, внесены изменения в Инструкцию о порядке начисления и оплаты страховщиками и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины.

33,2% пенсионного взноса будут перечислять работодатели в ПФ от суммы вознаграждений физлицам за выполнение работ по соглашениям, которые подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

Для застрахованных лиц, которые заняты у плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога, с 2009 г. предусмотрен размер минимального страхового взноса на уровне 28,56% от минимальной заработной платы.

Постановлением также предусматривается, что в случае ликвидации предприятия без правопреемников сообщение для возмещения фактических расходов на выплату и доставку пенсий, назначенных на льготных условиях, органу Пенсионного фонда по местонахождению ликвидированного предприятия не направляется.

Авиапром: Россия не отказывается от запуска Ан-148 в серийное производство - Путин

Россия не отказывается от запуска в серийное производство украинско-российского самолета Ан-148.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, выступая с первым отчетом о работе правительства перед Государственной Думой России.

«Что касается Ан-148, то, насколько я себе представляю, никто не снимает этих планов», - сказал В.ПУТИН, отвечая на вопрос одного из депутатов, почему самолет Ан-148 не запущен в серию.

Он подчеркнул, что правительство России будет поддерживать авиацию. «Это будущее инновационного развития России», - подчеркнул В.ПУТИН.

При этом он добавил, что поддержка правительством будет оказываться даже, если на каком-то этапе не будет ожидаемого эффекта.

Справка УНИАН. Самолеты семейства Ан-148 предназначены для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных авиалиниях.

Ан-148 - региональный реактивный самолет нового поколения, его базовый вариант предназначен для перевозки до 80 пассажиров на дальность до 5,1 тыс. км.

21 августа 2008 года Украина подписала с российской лизинговой компанией «Ильюшин финанс Ко» контракт на поставку 12 самолетов Ан-148. Контракт был подписан на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2007» в Москве. Как уточнил руководитель «Ильюшин финанс Ко» Александр РУБЦОВ, это уже третий контракт с российскими компаниями. Первой компанией, купившей Ан-148, была компания «Сибавиатранс», второй - авиационная компания «Полет».

Как сообщил министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН, за 5 лет Россия планирует увеличить количество перевозимых пассажиров с 35 до 65 млн. человек. «Нам не хватает новых машин, и то, что Ан-148 продвигается на российский рынок… Это хорошее совместное соглашение позволит увеличить объемы поставок самолетов на российский рынок», - сказал он. Министр отметил, что до 2020 года России нужно будет 450 новых самолетов.

Потребность в самолетах типа Ан-148 в РФ до 2020 года составляет 200–250 штук. “План производства гражданских самолетов Объединенной Авиастроительной Корпорации на 2008-2012 гг.», утвержденный решением правительства РФ от 28 марта 2007 г., предусматривает продажу 96 самолетов Ан-148 воронежской сборки.

При этом доходы украинских предприятий составят около 1 млрд. долл., поступления в Государственный и местные бюджеты Украины в виде налогов и сборов составят более 293 млн. долл., а на украинских предприятиях будет создано около 11 000 рабочих мест.

Законодательство: ВР не смогла преодолеть вето на законы о ФГИ и соцстраховании (о системе сбора и учета единого соцсбора)

Верховная Рада Украины отменила ранее принятый Закон «О Фонде государственного имущества Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, этот закон считается отклоненным, поскольку депутаты сегодня не смогли преодолеть вето Президента, примененное им к закону о ФГИУ, а также не поддержали внесенные главой государства предложения к этому документу.

"За" преодоление вето проголосовали всего 222 (при необходимых не менее 300 – УНИАН) из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале.

Как сообщал УНИАН, закон о ФГИУ Верховная Рада приняла 4 февраля 2009 года.

20 февраля Президент Украины применил право вето к этому закону и вернул его со своими предложениями для повторного рассмотрения парламента.

ВРУ также отклонила Закон Украины «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Президент Украины ветировал этот закон и вернул его в парламент со своими предложениями.

Верховная Рада Украины не поддержала предложения главы государства и не преодолела вето на закон.

За преодоление вето не проголосовал ни один из народных депутатов.

В результате этот закон считается отклоненным.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет подписывать принятый Верховной Радой 15 января Закон «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», поскольку этим документом, по сути, предлагается узаконить масштабную коррупционную схему с ежегодным оборотом в десятки миллиардов гривен.

Законом предусматривалась консолидация в одном органе схожих для всех фондов функций, а именно – постановка на учет плательщиков, формирование и ведение Государственного реестра социального страхования, обеспечение единой отчетности.

Кроме того, предусматривалось ввести в Украине уплату единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Недвижимость: Российская компания отсудила у ФГИ и ДУСи гостиницу «Украина» в центре Киева

Российская Национальная резервная корпорация (НРК) отсудила у Государственного управления делами и Фонда госимущества Украины право на здание гостиницы «Украина», находящееся в центре Киева на Майдане Назалежности.

Такое решение принял Хозяйственный суд Киева, который присудил право собственности на гостиницу предприятию «Гостиница «Украина» и «Коммерческой компании», входящей в российскую НРК, пишет газета «Дело» (№ 54 от 6 апреля).

Как сообщалось, что в 2004 году постановлением Верховной Рады здание гостиницы «Украина» было передано Госуправлению делами, которое инициировало создание на его базе госпредприятия «Гостиница «Украина». В свою очередь, по инициативе дирекции гостиницы совместно с «Коммерческой компанией» госпредприятие было преобразовано в закрытое акционерное общество, ценные бумаги которого были поровну распределены между ФГИ и «Коммерческой компанией».

В 2005 году совладельцы гостиницы создали совместное предприятие для проведения реконструкции комплекса. При этом «Коммерческая компания» внесла в уставный фонд 54 млн. грн, а ФГИ обязался передать здание в собственность компании. Однако фонд так и не выполнил обязательств.

Госпредприятие «Гостиница «Украина» отказалось передать своему тезке документы, необходимые для регистрации права собственности, чем и спровоцировало судебный иск.

IT: Sun Microsystems отказалась от переговоров с IBM. Крупнейшая сделка в секторе высоких технологий срывается

Как сообщают Вести, это произошло после того, как IBM понизила предложение о покупке на пять центов с акции - до 9,5 доллара.

Ранее предполагалось, что предложение IBM составит 8 миллиардов долларов, из которых 6,5 планировалось выплатить сразу. Однако в процессе переговоров Sun Microsystems оценили в более скромную сумму, сообщают "Вести".

Грядущее поглощение должно было спасти известного производителя интернет-серверов и программного обеспечения от финансового краха. За последний год стоимость акций Sun Microsystems снизилась в несколько раз.

У будущего соглашения есть и обратная сторона - увольнения. IBM и так последнее время серьезно сокращает штат. Слияние могло привести к закрытию многочисленных подразделений Sun, в которых работает пор