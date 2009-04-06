Турчинов и Петтеринг обсудили «Восточное партнерство»

Европарламент рассчитывает, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ

Президент Европейского парламента Ганс-Герт ПЕТТЕРИНГ рассчитывает, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра, такое мнение Г.-Г.ПЕТТЕРИНГ высказал сегодня во время встречи с первым вице-премьер-министром Украины Александром ТУРЧИНОВИМ.

А.ТУРЧИНОВ заверил делегацию Европарламента, что европейская интеграция является стратегическим направлением для Украины. Он отметил, что в условиях глобального финансового кризиса чрезвычайно важным является объединение усилий для его преодоления. По словам первого вице-премьер-министра, украинское правительство считает, что кризисные явления являются основанием не для паники, а для серьезной политики реформирования основных отраслей жизнедеятельности страны. Существенным шагом в этом направлении А.ТУРЧИНОВ назвал намерение модернизировать украинскую газотранспортную систему, задекларированное в Брюсселе.

Президент Европарламента Г.ПЕТТЕРИНГ заявил, что Европа считает Украину великим европейским государством. Он выразил надежду, что законодательные инициативы украинского правительства найдут поддержку в Верховной Раде и Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом. Он также заверил, что Европарламент приложит все усилия для успеха переговоров Украины с ЕС об упрощении визового режима, создании зоны свободной торговли и подготовки соглашения об ассоциированном членстве. Кроме того, Г.-Г.ПЕТТЕРИНГ напомнил, что 7 мая на саммите в Праге будет официально объявлено о начале действия программы «Восточное партнерство», участником которой будет и Украина.