Украина и ЕС через 10-12 месяцев согласуют создании ЗСТ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина и ЕС в течение 10-12 месяцев завершат переговорный процесс о создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал во время встречи с президентом Европейского парламента Гансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ сегодня в Киеве.

Президент Украины подчеркнул, что отношения между Украиной и Европейским Союзом в последние годы активно развиваются. По его убеждению, соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС даст ответ на все фундаментальные ожидания Украины относительно ее интеграции в Евросоюз.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня подготовка к подписанию такого соглашения проходит активно. В том числе это касается и работы над созданием зоны свободной торговли, отметил он. «Мы считаем, что через 10-12 месяцев мы вплотную подойдем к зоне свободной торговли», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины отметил, что активный диалог проходит и в других сферах двустороннего сотрудничества. В частности, он обратил внимание на успешность диалога между Украиной и ЕС относительно модернизации украинской газотранспортной системы.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня Украина находится близко к подписанию соглашения о совместном энергетическом рынке, а также к присоединению к энергетической системе Европы.

Активно продолжается работа, по словам Президента, и по подготовке к подписанию соглашения об «общем небе». Также завершается работа над проектом транспортировки каспийской нефти через нефтепровод «Одесса-Броды» в Европу.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что в ближайшее время удастся начать переговоры о безвизовом режиме между Украиной и ЕС.