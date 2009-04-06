Ахметов: бизнес и оппозиция готовы объединиться с правительством

Крупный бизнес и оппозиция готовы объединиться с правительством Украины для борьбы с кризисом, сказал народный депутат от Партии регионов, бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке в интервью журналистам после высадки деревьев возле строящегося стадиона «Донбасс-арена».

Характеризуя нынешнюю ситуацию в экономике Украины, Р.АХМЕТОВ сказал: «На мой взгляд, на сегодняшний день пока рано говорить о том, что мы выходим из кризиса». По его мнению, о том, чтобы сказать, выходит ли Украина из кризиса, «нужно спросить у людей, они дадут четкую, правильную и честную оценку».

Р.АХМЕТОВ подчеркнул, что хочет победы правительства над кризисом. «Мы должны вместе (бороться с кризисом – УНИАН) и все, что от нас зависит – от крупного бизнеса, все, что зависит от фондов, от оппозиции, - мы готовы объединить усилия для того, чтобы помочь преодолеть кризис, - объяснил он. - Мне кажется, что это главная задача, чтобы украинский народ почувствовал уверенность и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне. И здесь должны быть сконцентрированы все усилия».

Р.АХМЕТОВ отметил, что сегодня, «по крайней мере, психологически, мы более адаптировались к новой жизни, но что касается изменений – думаю, пока их нет».

Отвечая на вопрос журналистов, прислушались ли власти страны к его рекомендациям в борьбе с кризисом, бизнесмен сказал: «Ко мне лично не нужно прислушиваться, потому что у меня нет тоже опыта именно борьбы с кризисом». При этом он добавил, что опыт борьбы с кризисом все таки есть, но как правильно его победить, нужна широкая дискуссия.

Р.АХМЕТОВ напомнил, что именно для этого он сегодня финансирует Фонд эффективного управления, «который к этой дискуссии готов предложить самые лучшие варианты и лучшую мировую практику для борьбы с кризисом». Но, для того, чтобы ощутить результаты работы этого фонда, «нужен диалог власти и независимых организаций», которого «пока, к сожалению, нет». «Может он (диалог – УНИАН) и есть, но не в тех масштабах, не в той степени, какой хотелось бы, чтобы он был», - заключил Р.АХМЕТОВ.