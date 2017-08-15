На Житомирщине в рамках децентрализации Новоборовская община увеличила за год свой бюджет в 10 раз

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, объединенные территориальные общины Хорошевского района существенно увеличили свои бюджеты, а Житомирщина находится в лидерах во внедрении реформы. Уже через год после объединения Новоборовская ОТГ увеличила свой бюджет 3-4 млн грн до 36 млн грн.

Об этом говорили сегодня, 15 августа, во время круглого стола «Состояние и перспективы развития ОТГ Хорошевского района. Укрепление сотрудничества между обществами» с участием заместителя председателя – руководителя аппарата ОГА Алексея Ясюнецкого. «Сегодня мы обсуждаем важнейшую реформу, которая сейчас внедряется в государстве – административно-территориальную. Житомирщина занимает лидирующее место формирования способных территориальных общин. Реформа очень сложная и та нормативная база, которая сейчас есть, нуждается в совершенствовании. Поэтому хочется услышать и о проблемах, которые есть, а также найти возможные пути решения: или это будет местный уровень, областной или государственный», – сказал Ясюнецкий.

Во время круглого стола председатели уже созданных объединенных общин поделились опытом и успехами ОТГ, эффективного использования средств в интересах общества.

Так, председатель Новоборовской ОТГ Григорий Рудюк рассказал, в этой общине провели полную термосанацию гимназии, установили искусственное футбольное поле, котельную, закупили школьные автобусы, установили освещение, ремонтируют дороги. И все это – после объединения общин.

Также участники круглого стола – сельские, поселковые головы, депутаты поселковых, районных советов и представители бизнеса поднимали и проблемные вопросы. Среди них – следования междугородных и пригородных маршрутов, льготное перевозки, сотрудничество с Госгеокадастром, предоставления медицинских услуг, функционирования терапевтического отделения и прочее.

«Это очень хорошо, что вы поднимаете проблемные вопросы. На областном уровне мы будем вам помогать. Должны выработать эффективные пути их решения и, если потребуется, разработать изменения в нормативную базу», – сказал Ясюнецкий.