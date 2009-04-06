Курс НБУ на 07.04.09

Официальный курс НБУ на 07.04.09100 USD США – 770.0000 (6 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1039.1920 (6 апреля – 1033.7250) 10 RUR – 2.3211 (6 апреля – 2.3047) Учетные курсы банковских металлов на 07.04.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-67721.50 (6 апреля-69415.50) 961 XAG 10 Серебро-955.57 (6 апреля-990.22) 962 XPT 10 Платина-88781.00 (6 апреля-88781.00) 964XPD10 Палладий-17171.00(6 апреля-17094.00)

Официальный курс НБУ на 07.04.09 100 USD США – 770.0000 (6 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1039.1920 (6 апреля – 1033.7250) 10 RUR – 2.3211 (6 апреля – 2.3047) Учетные курсы банковских металлов на 07.04.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-67721.50 (6 апреля-69415.50) 961 XAG 10 Серебро-955.57 (6 апреля-990.22) 962 XPT 10 Платина-88781.00 (6 апреля-88781.00) 964XPD10 Палладий-17171.00(6 апреля-17094.00)

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