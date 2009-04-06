ГЛАВНОЕ на 6 апреля (вечер)

Макроэкономика

Усредненный прогноз роста реального ВВП в Украине в 2010 году составляет 1,7% (от -3% до +7,5%), номинального объема ВВП – 1197,5 млрд. грн., инфляции – 13,2% (от 0,8% до 27,9%), индекса цен производителей – 15,1% (от 6,2% до 26,4%), дефицита госбюджета – 1,9% ВВП (от профицита 0,5% до дефицита -3%) .

Такие данные консенсус-прогноза опубликованы на сайте Министерства экономики Украины.

Консенсус-прогноз министерство подготовило по итогам семинара по макроэкономическому прогнозированию, который прошел 2 апреля т.г.

Согласно опубликованным данным, усредненный прогноз роста импорта в 2010 году составляет 10,7%, экспорта – 11,6%.

Усредненный прогноз международных резервов Национального банка Украины на конец 2010 года составляет 25,3 млрд. долл., курса гривни по отношению к доллару – 9,43 грн./долл. (от 5,2 грн./долл. до 14 грн./долл.), учетной ставки НБУ – 11,6% (от 10% до 14%).

Снижение объемов валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам IV квартала 2008 года составило 8% против аналогичного периода 2007 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики.

По информации Госкомстата, номинальный ВВП в октябре-декабре 2008 года составил 252,67 млрд. грн., против 278,34 млрд. грн. в июле-сентябре.

Также сообщается, что комитет пересмотрел в сторону понижения оценку номинального ВВП по итогам 2008 года с 950,503 млрд. грн. (данную цифру Госкомстат обнародовал в конце февраля 2009 года, отметив, что «расчеты проведены с учетом предварительной информации Минфина относительно выполнения Сводного бюджета и платежного баланса, разработанного Нацбанком») – до 949,864 млрд. грн.

Как сообщает Госкомстат, падение производства товаров и услуг в четвертом квартале против аналогичного периода 2007 года зафиксировано в добывающей промышленности – на 18,7%, перерабатывающей промышленности – на 23,9%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 14,3%, строительстве – на 32,4%, торговле – 15,6%, транспорте и связи – на 3,9%, финансовой деятельности – на 30,2%, госуправлении – на 2,1%.

Рост зафиксирован только в сельском хозяйстве – на 23,5%.

В целом по итогам 2008 года Госкомстат подтвердил рост реального ВВП на 2,1%.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 февраля 2009 года «О биологической безопасности Украины».

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

В частности, СНБО решила признать существующее состояние биологической безопасности не отвечающим национальным интересам и требованиям национальной безопасности Украины и не обеспечивающим эффективное противодействие биологическим угрозам населению, сельскому хозяйству, окружающей среде и т.д. и определить среди приоритетных заданий органов исполнительной власти принятие системных мер по эффективной организации систем биобезопасности государства, противодействию проявлениям биотерроризма, защите населения от бесконтрольного и противоправного распространения генетически модифицированных организмов, сохранению здоровой и безопасной природной среды.

СНБО поручила Кабинету Министров:

1) проработать в месячный срок вопрос о создании органа, ответственного за организацию постоянного мониторинга и выявление биологических угроз;

2) обеспечить разработку с учетом международного опыта и одобрить до 1 октября 2009 года в установленном порядке Концепцию государственной программы биобезопасности и биологической защиты, предусмотрев в ней, в частности:

создание и особенности формирования национальной системы выявления биологических угроз;

приведение законодательства Украины, регулирующего вопрос биологической безопасности и биологической защиты, в соответствие с международными требованиями;

создание новых и совершенствование существующих систем биобезопасности и биологической защиты, в частности, путем государственной поддержки комплекса инженерно-технических мер и оснащения соответствующих учреждений новейшим оборудованием с целью гарантированного нераспространения возбудителей особо опасных болезней;

создание национального центра современных биотехнологий и программ производства иммунобиологических препаратов с целью обеспечения потребностей медицины и ветеринарной медицины соответствующими вакцинами, в частности лечебными антисыворотками, иммунодиагностикумами, иммуномодуляторами, антидотами, современными препаратами белков крови и др.;

введение системы мониторинга и контроля возможных угроз биологического и химического происхождения путем создания межведомственной интегрированной и стандартизированной сети лабораторий;

обеспечение предоставления медико-генетической помощи населению в соответствии с его потребностями;

введение комплекса мер по развитию средств и методов технического контроля и диагностики объектов и оборудования предприятий биотехнологических производств, лицензирование их деятельности, разработки и введения соответствующих систем безопасности и правил перевозки биологических грузов для всех видов транспорта;

3) разработать и внести до 1 октября 2009 года в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении маркировки продукции, которая содержит генетически модифицированные организмы, в соответствии с международными стандартами;

4) принять на протяжении 2009 года меры по укреплению кадрового обеспечения и материально-технической базы центральных органов исполнительной власти, которые обеспечивают выполнение закона Украины «О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов»;

5) принять соответствующие меры в установленном порядке по созданию в составе исполнительных органов, определенных для реализации Соглашения между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия, от 29 августа 2005 года, структурных подразделений по вопросам организации, координирования и сопровождения предусмотренных Соглашением мер.

Финансовый рынок

Для нормирования деятельности коллекторов в Украине будет предложен базовый закон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, такая договоренность была достигнута во время заседания рабочей группы по разработке проекта закона о коллекторской деятельности, которая состоялась сегодня при участии министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

В частности, по инициативе коллекторских организаций члены рабочей группы отказались от нормирования деятельности коллекторов путем внесения изменений в статью 9 Закона Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности“ с последующей разработкой лицензионных условий осуществления коллекторской деятельности. В ходе заседания преимущество было отдано решению о разработке базового закона о коллекторской деятельности и коллекторских организациях.

При этом в качестве основы будет взят законопроект, разработанный Министерством юстиции Украины. В частности, положительное заключение на минюстовский законопроект предоставил Национальный банк Украины, отметили в пресс-службе. На протяжении недели законопроект будет доработан с учетом нормопроектных предложений коллекторских организаций.

Закон будет определять предмет и принципы коллекторской деятельности, понятие «субъект коллекторской деятельности» и «коллектор», требования к ним, основы осуществления коллекторской деятельности, права и обязанности этих субъектов. Закон будет содержать нормы государственного регулирования коллекторской деятельности посредством механизма лицензирования, а также будет предусматривать необходимость создания Государственного реестра субъектов коллекторской деятельности.

Планируется, что проект закона будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады как законодательная инициатива правительства.

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц в марте текущего года увеличился на 2,5% и на 1 апреля 2009 года составил 3,280 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе фонда, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, 20 марта т.г. были внесены изменения в Реестр участников (временных участников) фонда. Так, из категории участников в категорию временных участников фонда переведен «Укрпромбанк», в котором введена временная администрация. Таким образом, на сегодня в Реестр фонда входят 178 участников и 6 временных участников.

Кабинет Министров утвердил порядок погашения в 2009 году задолженности по выплате заработной платы, которая образовалась на 1 апреля т.г., за счет возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом речь идет в постановлении Кабмина №312 от 2 апреля 2009 года, размещенном на правительственном сайте.

Согласно постановлению, погашение задолженности осуществляется через территориальные органы Госказначейства за счет подтвержденной суммы НДС, которая заявлена налогоплательщиком к возмещению на текущий банковский счет.

На основании поданных налогоплательщиком в органы налоговой службы заявления о перечислении суммы бюджетного возмещения НДС с последующим погашением задолженности и сведений о сумме задолженности по выплате заработной платы данный орган формирует реестр таких плательщиков для бюджетного возмещения в пределах суммы задолженности.

Орган налоговой службы подает в территориальные органы Госказначейства выводы о сумме бюджетного возмещения НДС, которая не превышает сумму задолженности.

Погашение задолженности осуществляется путем перечисления сумм с балансового счета на счет, открытый в госбанке, для направления на зарплатные платежные карточки или личные счета работников налогоплательщика.

На украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1870/8,2650, к 11:00 уровни снизились до 8,1800/8,2200, а к 12:00 цены установились в диапазоне 8,1680/8,1880. К закрытию торгов цены ушли вниз – 8,1300/8,1550 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,7000/7,9000.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2450/0,2490, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2450/0,2475, и к 12:00 значительных движений не наблюдалось – 0,2453/0,2468. К окончанию торгов котировки снизились к уровням 0,2442/0,2454. На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,1700 (-0,2000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3552/1,3554, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0789/11,1905, к 11:00 цены установились на значениях 11,0694/11,1296, а к 12:00 снизились вслед за долларом до 11,0532/11,0863. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне скатились на уровни 11,0018/11,0416.

На 7 апреля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 6 апреля – 770.0000)

100 EUR – 1039.1920 (на 6 апреля – 1033.7250)

10 RUR – 2.3211 (на 6 апреля – 2.3047)

Новости ТЭК

9-10 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит официальный визит в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время визита запланированы двусторонние встречи Президента Украины с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ, председателем парламента Октаем АСАДОВЫМ и премьер-министром Азербайджана Артуром РАСИЗАДЕ.

Главная цель визита – проведение Совета президентов Украины и Азербайджана, на котором планируется рассмотреть вопросы торгово-экономического сотрудничества, в частности, в энергетической отрасли.

Важным элементом визита является продолжение диалога с Азербайджаном относительно создания прозрачного энерготранспортного коридора.

Также во время переговоров будут обсуждаться аспекты создания Евразийского нефтетранспортного коридора. Еще одной темой официальных встреч станет развитие совместных проектов в космической отрасли.

Кроме того, в Баку В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски на доме, в котором в 1919-1920 гг. находилась первая дипломатическая миссия Украинской Народной Республики в Азербайджане.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями СБУ Конституции и законодательства при выполнении ими служебных обязанностей (по событиям вокруг НАК «Нафтогаз Украины») признала незаконными действия следователя СБУ Вячеслава ВЕРГЕЛЕСА, задержавшего заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тараса ШЕПИТЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель ВСК, народный депутат Роман ЗВАРИЧ.

«ВСК установила и досказала преступление со стороны главного следователя СБУ господина Вячеслава ВЕРГЕЛЕСА», - сказал он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, преступление следователя подпадает под статью 371 Уголовного кодекса Украины – заведомо незаконное задержание, привод или арест.

«То есть мы доказали на следственной комиссии, что Тарас ШЕПИТЬКО заведомо незаконно был задержан, и это квалифицируется как преступление», - сказал он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, за такое заключение проголосовали все члены ВСК, и это дает основания говорить о том, что вообще это дело является необоснованным.

Он также добавил, что Служба безопасности уклоняется от сотрудничества с ВСК. В частности, отметил Р.ЗВАРИЧ, все попытки комиссии получить от СБУ процессуальные документы были безуспешными.

Новости фондового рынка

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 6 апреля, вырос на 9,75% – до 271,67 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов за день составил 12 млн. 662,5 тыс. грн.

Лидерами ценового роста среди акций индексной корзины ПФТС по результатам сегодняшних торгов стали акции ММК им. Ильича (на 43,84%), «Райффайзен Банка Аваль» (на 24,57%), "Укрсоцбанка" (на 15,83 %).

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить в июне на конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона 100% акций (за вычетом льготной продажи) ОАО «Днеправиа».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в Фонде, соответствующие изменения в помесячный перечень объектов, подлежащих приватизации, внесены приказом ФГИУ от 1 апреля 2009 года.

Ранее Фонд госимущества объявил конкурс по отбору оценщика рыночной стоимости 94,572% госпакета акций ОАО «Днеправиа».

Информация для киевлян

В связи с проведением капитального и текущего ремонтов и строительством на автодорогах Киева планируется некоторое ограничение движения транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию предприятия «Киевавтодор».

В частности, ограничение движения в период с 6 до 13 апреля 2009 года предусматривается на таких участках:

- проспект 50-летия Октября на участке от Большой кольцевой дороги до Борщаговского путепровода - с 8.00 до 17.00 планируется частичное ограничение движения на одну полосу;

- Московская пл. - частичное занимание проезжей части на участках длиной 150-200 м. в пределах строительства транспортной развязки (круглосуточно);

- ул. Серафимовича - частичное ограничение движения в пределах строительства транспортной развязки (круглосуточно);

- ул. Набережно-Крещатицкая на участке от ул. Верхний и Нижний Вал до ул. Андреевской - частичное ограничение на одну полосу и от ул. Андреевской до ул. Г.Сковороды - частичное ограничение на 2 полосы; от ул. Г.Сковороды до ул. Нижний Вал - частичное ограничение движения на одну полосу (круглосуточно).

Международные новости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) еще имеет возможность изменять ключевую процентную ставку и увеличивать объемы ликвидности на рынке. Об этом заявил член Управляющего совета ЕЦБ Гертруда ТУМПЕЛЬ-ГУГЕРЕЛЬ.

«Существуют варианты маневрирования ключевой процентной ставкой и операциями на денежном рынке, включая увеличение срока погашения или дополнительную эмиссию ценных бумаг», – сказала она в эфире австрийского ток-шоу, передает Reuters.

Напомним, ЕЦБ в четверг сократил базовую процентную ставку до 1,25%.

В начале марта 2009г. ЕЦБ снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 1,5%. До этого банк снижал свою ставку 15 января с.г. - тогда она была сокращена с уровня 2,5% на 0,5 процентного пункта.

Внешний корпоративный долг России составляет 500 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил сегодня, выступая с первым отчетом о работе правительства перед Госдумой России.

«Корпоративный долг России – 500 млрд. долл.», – сказал В.ПУТИН.

При этом он сообщил, что за последние месяцы российские компании в значительной степени самостоятельно расплатились или структурировали свои долги на 174 млрд. долл.

В.ПУТИН подчеркнул, что государство не несет никаких обязательств по корпоративным долгам.

Также он сообщил, что правительство РФ, оказав помощь российским компаниям в погашении корпоративных долгов, обеспечило возврат заложенных стратегических активов с Запада в Россию.

По его словам, компании были вынуждены обращаться за кредитами на Запад в связи с тем, что в России не было "длинных денег".

"Если компании не смогут рассчитаться, взыскания будут обращены на эти активы", – сказал В.ПУТИН.

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