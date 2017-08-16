Министр экономики Тайваня ушел в отставку после блэкаута

Министр экономики Тайваня Ли Шигуан ушел в отставку. Об этом сообщает Taipei Times.

Читайте такжеВ Ливии произошло самое масштабное отключение света в истории страны

"Причиной стал массовый блэкаут, оставивший без электричества около 6,7 миллиона человек из 23 миллионов тайваньцев. В результате в течение трех часов люди сидели без света, восстановить подачу энергии удалось лишь к девяти часам вечера", - говорится в сообщении.

ЧП произошло из-за неожиданного отключения подачи сжиженного газа, в результате чего прекратили работу все шесть генераторов. По предварительным данным, ошибся один из сотрудников подающей станции. Последний раз подобное случалось в 2002 году.

Сейчас энергия поставляется в штатном режиме.