Суд арестовал недвижимость министра энергетики Насалика

Печерский районный суд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика из-за долгов перед истцом.

Читайте такжеСын Луценко сделал родителям подарок на четверть миллиона гривень

Об этом сказано в решении Печерского суда, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

"Заявление представителя истца удовлетворить частично. Наложить арест на квартиру…на жилой дом… Решение подлежит немедленному выполнению. Срок действия решения - три года, а именно - до 26 июля 2020 года", - говорится в решении Печерского суда.

Согласно решению, иск был подан для обеспечения долговых обязательств ответчика (министра) перед истцом, который потребовал арестовать не только квартиру и дом, но еще и земельный участок площадью 1510 квадратных метров, свидетельство на право владения которым было выдано 20.08 2012.

В ответ на запрос УНИАН в пресс-службе министерства энергетики сообщили, что министр проинформирован о решении суда и публикациях в СМИ, однако еще не прокомментировал факт ареста имущества.

Как сообщал УНИАН, за 2016 год Насалик задекларировал 1,2 миллиона гривень доходов, а также 900 тысяч долларов и 1,4 миллиона гривень денежных активов. По данным реестра деклараций, министр энергетики является собственником квартиры в Киеве площадью 287,7 квадратных метров, дома в Козине (Киевская область) площадью 561,4 квадратных метров и земельного участка 1510 квадратных метров в этом населенном пункте.

Насалик занимает пост министра энергетики и угольной промышленности в правительстве премьер-министра Владимира Гройсмана со средины апреля 2016 года.