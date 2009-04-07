Предложения Ющенко к Конституции переданы Венецианской комиссии

Министерство иностранных дел Украины передало проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины, разработанный Президентом Виктором ЮЩЕНКО, на рассмотрение Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил в Киеве во время встречи с содокладчиками Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами - членами Совета Европы (Мониторингового комитета) Ренатой ВОЛЬВЕНД и Сабиной ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР.

Он отметил, что 31 марта внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию. По словам В.ЮЩЕНКО, такая инициатива «направлена на существенное реформирование политической системы в Украине с целью развития и укрепления демократического, социального, правового государства». По словам главы государства, предлагаемые им изменения учитывают ряд важных замечаний Венецианской комиссии и ПАСЕ, также рекомендации международных экспертов и специалистов по конституционному праву.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с институтами Совета Европы по этому законопроекту», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, отметив, что МИД Украины уже передал проект закону на рассмотрение Венецианской комиссии.

Комментируя внутриполитическую ситуацию в Украине, в частности подготовку к проведению президентских выборов, глава государства еще раз отметил: «Я готов принять решение об одновременном проведении внеочередных президентских и парламентских выборов при условии проведения последних на новой основе - по пропорциональной системе с открытыми избирательными списками политических партий».

Важными условиями проведения одновременных досрочных президентских и парламентских выборов Президент также назвал принятие изменений в законодательство о лишении народных депутатов неограниченной неприкосновенности и принятия соответствующего закона о финансировании выборов.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК заявила, что Президент планирует направить свой законопроект изменений в Конституцию Украины в Европейскую комиссию “За демократию через право” Совета Европы (Венецианскую комиссию).