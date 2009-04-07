Украина присоединится к ряду международных документов

На протяжении 2009 года Межведомственная комиссия по имплементации в Украине международного гуманитарного права осуществит подготовку к присоединению государства к ряду международных документов в сфере гуманитарного права.

Об этом шла речь вчера во время заседания Комиссии, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

В частности, предусматривается принять меры для присоединения Украины к Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений 2006 года, а также дачи согласия Украиной на обязательность для нее Второго дополнительного протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случаях вооруженных конфликтов. Планируется также принять меры для присоединения Украины к Международной конвенции о кассетных вооружениях 2008 года и т.п.

Как было отмечено в ходе заседания, заключение Украиной этих соглашений является международно-правовыми обязательствами, вытекающими из ряда ратифицированных нашей страной международных договоров по вопросам гуманитарного права.

Кроме того, в 2009 году планируется опубликовать материалы исследования относительно соответствия нормам международного гуманитарного права нормативно-правовых актов Украины, регулирующих вопросы в отношении лиц, пропавших без вести. Будет также продлен мониторинг выполнения обязательств в работе по розыску и возвращению лиц, попавших в плен и пропавших без вести в период войны в Афганистане (1979-1989 гг.) и в военных конфликтах в других странах. Запланирован ряд других мероприятий по имплементации в Украине международного гуманитарного права.

***Межведомственная комиссия по имплементации в Украине международного гуманитарного права является постоянно действующим координационным органом, созданным Кабинетом министров с целью реализации международно-правовых обязательств Украины, вытекающих из Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 г., дополнительных протоколов к ним и других международных договоров по вопросам гуманитарного права. Председателем Комиссии является министр юстиции Украины.