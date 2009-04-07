АНОНС на 7 апреля 2009 г

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Одесской области. Планируется, что в Одесском Национальном политехническом университете глава государства проведет встречу со студентами и преподавателями учебных заведений Одесской области на тему: «Украина: какой мы ее видим». Также предусмотрено, что В.Ющенко ознакомится с ходом работ по строительству защитной дамбы в рамках реализации первой очереди проекта по строительству глубоководного судового хода «Дунай - Черное море».

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин 7-8 апреля посетит с рабочей поездкой Полтавскую область. Программой пребывания предусмотрен ряд встреч с жителями городов Гадяч, Зинькив и пгт Диканька, выступление перед студентами и профессорско-преподавательском составом Полтавского университета потребительской кооперации Украины.

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Пресс-конференция, во время которой будет обнародован новый ежеквартальный макроэкономический прогноз Всемирного банка для Украины и оценка структурных реформ в Украине. Участники: Мартин Райзер, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Пабло Сааведра, старший экономист Всемирного банка в Украине.

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Круглый стол в режиме видео-моста Москва-Киев на тему: «Политические и экономические аспекты российско-украинских отношений после Брюссельского саммита ЕС-Украина». Участники: Инна Богословская, депутат ВРУ (Партия регионов), Богдан Соколовский, уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; Валентин Землянский, руководитель пресс-службы НАК «Нафтогаз»; Вадим Карасев, директор института глобальных стратегий и др..

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Пресс-конференция на тему: «Банковские стратегии в период финансового кризиса: совместимы ли лояльность к заемщикам и финансовая устойчивость» Участники: Дмитрий Зинков, председатель Правления OTP Bank; Дмитрий Белецкий, член Правления OTP Bank.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция ведущих производителей ликеро-водочной отрасли на тему: «Решения о повышении акциза окончательно уничтожило отечественную ликеро-водочную отрасль - производители вынуждены остановить производство». Участники: А.Охлопков, ген.директор ВК «Союз-Виктан»; П.Климец, народный депутат Украины, Почетный президент ВК «Олимп»; Р.Вашколуп, ген.директор ООО "Национальные Алкогольные Традиции", директор по производству ВК "Баядера"; Ю.Самойлова, ген.директор БН ЛВИ ВК "ОЛИМП", А.Глусь, председатель совета директоров «Nemiroff Холдинг» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Нужна аккредитация. Телефон: 8 050 442 58 25.

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Состоится публичное представление отчета о выполнении бюджета Пенсионного фонда Украины за 2008 год.

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Пресс-конференция на тему: "Диверсификация источников энергии: опыт ContourGlobal в Украине". Участники: исполнительный вице-президент по странам СНГ и Восточной Европы Гарри Ливзли; директор по регуляторной политике и развитию энергетических программ Юрий Саква.

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Круглый стол на тему: «Объединение усилий власти и бизнеса в осуществлении антикризисных мероприятий, решении экономических и социальных проблем - на примере контракта Николаевского СП «Нибулон» с судостроительным заводом «Вадан Ярдс Океан» на строительство 24 барж». Приглашены: Владимир Чайка, Николаевский городской председатель; Алексей Вадатурский, ген.директор компании «Нибулон»;Игорь Тихоненко, зам.председателя Наблюдательного совета завода «Вадан Ярдс Океан»; член Совета предпринимателей при КМУ Украины Виктор Лисицкий и другие.

12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Достаточно деклараций - нужны реформы (оценка действий власти)”. Организатор - Центр политико-правовых реформ. Пресс-конференция проводится с целью обнародования результатов мониторинга деятельности власти в сфере конституционной, судебной реформ, реформы публичной администрации, административно-территориального устройства, местного самоуправления и криминальной юстиции в первом квартале 2009 года . Участники: Игорь Колиушко, председатель Правления; Виктор Тимощук, Роман Куйбида, Марьяна Демкова, Александр Банчук и Сергей Чикурлий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол на тему: “Главные итоги саммита G-20 в контексте национальных интересов Украины». Темы: Контуры новой архитектоники системы международных взаимоотношений. Перспективы и конфигурация новой мировой финансовой системы. Последствия решений, принятых на саммите для стран Восточной Европы и Украины. Участники: Александр Сушко, Центр мира, конверсии и внешней политики Украины; Владимир Лупаций, Центр социальных исследований «Софія», Алексей Коломиец, Центр европейских и трансатлантических исследований и др..

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Новые антикризисные инициативы лидера доменного рынка компании Imena.UA/MiroHost.net”. Вопросы: Анализ общей экономической ситуации на рынке IT; Подведение итогов первого этапа антикризисной программы Imena.UA/MiroHost.net: результаты, тенденции; Второй этап антикризисной программы: введение первого в Украине сервиса паркинга доменных имен Parking.ua. Участники: член правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) и почетный президент компании Imena.UA Александр Ольшанский. Генеральный директор компании Imena.UA Павел Блоцкий, руководитель проекта Parking.ua Роман Ильичев (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям..

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Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии первого заместителя министра транспорта и связи Украины Владимира Работнева.

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Пресс-конференция на тему: “Рефинансирование банков: за все платит заемщик?”. Приглашены: Владимир Лановой, президент центра рыночных реформ; Иван Алехин, адвокат, адвокатского объединения „Сила закона”; представители малого и среднего бизнеса.

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Состоится вручение благодарности премьер-министра Украины за значительный личный вклад в реализацию инвестиционной политики в продовольственный сфере и высокий профессионализм генеральному директору ООО «Альфред С. Топфер Интернешенал (Украина)» Берну Штенделю.

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Брифинг на тему: “Международный стандарт аудита (ISA) 200 “Цель и общие принципы аудиторской проверки финансовых отчетов”, который проводится в рамках учебного мероприятия АССА (Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров).