ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 апреля

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «Цены взлетели» пишет о том, что бюджетная авиакомпания Wizz Air, которая вышла на украинский рынок 9 месяцев назад, отказывается от демпинга. По информации «Дела», перевозчик резко повысил цены на свои услуги…

http://delo.ua/news/104383/

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Также «Дело» в материале «Кризис не оставил времени на раздумья» Сергей Бойко, президент компании «Воля», рассказывает, почему компания ускоряет внедрение новых технологий и услуг и как собирается оптимизировать свои расходы в 2009 году…

http://delo.ua/news/104376/

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Также «Дело» в материале «Фондовый рынок оттолкнулся от дна» пишет о том, что акции большинства украинских компаний стремительно дорожают. Только за последние три рабочих дня фондовый рынок вырос на 18,4%…

http://delo.ua/news/104385/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Доллар выходит из моды» пишет о том, что продажа Нацбанком населению валюты для погашения кредитов дала свои первые результаты – в марте чистый спрос на иностранную валюту снизился в 2,6 раза, до 567 млн. долл., а объем продажи валюты НБУ из резервов сократился более чем на треть. Экономисты объясняют такую динамику снижением доходов населения и действиями НБУ, но стабилизация ситуации может быть временной из-за необходимости банков возвращать внешние долги. Это может вернуть на рынок панические настроения…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1151622

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Интернет закрыл доступ для кризиса» пишет о том, что Интернет и платное телевидение – единственные медиа, которые выигрывают от кризиса. По итогам года, согласно прогнозам Cortex, рекламодатели сократят затраты на все рекламные носители, за исключением Интернета, где ожидается рост на 5%. Электронным медиа следует спешить извлекать выгоду из сложившейся ситуации, после кризиса ситуация вернется в привычное русло, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1151608

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«Экономические известия» подают материал «Все свое несут с собой», в котором отмечают, что Кабмин хочет установить особый режим использования бюджетных средств в условиях кризиса. Под эгидой необходимости защитить бюджетные трансферты от задержек, связанных с проблемами в отдельных банках, правительство намерено перевести все расчеты между распорядителями бюджетных средств и контрагентами в госбанки. Выбор есть только у клиентов Пенсионного фонда — они могут получать деньги также через «Укрпочту», тоже, впрочем, государственную…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4178457

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Также издание «Экономические известия» подает материал «Оболонь» осолодит Европу», в котором пишет о планах компании относительно экспорта солода в 2010 г.

http://www.eizvestia.com/fin/full/4178459

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Газета «Сегодня» в статье «Сорос считает, что Украина близка к дефолту» пишет о том, что, по мнению Джорджа Сороса., финансовая помощь МВФ будет способствовать поддержке экономик стран Восточной Европы, пострадавших от кризиса. Иначе, сказал он, страны Балтии будут продолжать испытывать серьезные проблемы, а Украина встанет на пороге дефлота…

http://www.segodnya.ua/news/14044042.html

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«Газета по-киевски» в материале «Верховный Суд запретил стройку в зеленой зоне» пишет - наконец-то на наглость столичных депутатов, которые регулярно выделяют участки под застройку в зеленых зонах, нашлась управа…

http://mycityua.com/articles/city/2009/04/07/102732.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Россия как Африка» пишет о том, что Россия опустилась на последнее место в списке стран, куда готовы вкладывать деньги фонды прямых инвестиций. Чтобы рискнуть вложиться в нее, инвесторам нужна доходность, сравнимая с африканской…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/07/189832

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Издание «Известия» подает материал «Заглянуть в кошелек президента», в котором говорится, что президент РФ Дмитрий Медведев в понедельник, как и обещал, обнародовал данные о своем имуществе и доходах за 2008 год. По основному месту работы он получил 4 миллиона 139 тысяч 726 рублей…

http://www.izvestia.ru/russia/article3127137/

(УНИАН)