США, Канада и Мексика начали пересмотр условий соглашения о свободной торговле

Представители США, Канады и Мексики начали в среду, 16 августа, в Вашингтоне переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

На пересмотре документа, который регулирует торговые отношения между тремя странами в рамках зоны свободной торговли, настаивал Вашингтон, пишет Deutsche Welle.

"Мы считаем, что для большинства американцев договор NAFTA является принципиально невыгодным, и нам необходимы существенные улучшения", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

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По его словам, необходимо, в частности, устранить дефицит во внешней торговле США с Мексикой. Из-за условий действующего соглашения о свободной торговле много американских автокомпаний перенесли производство в Мексику, что привело к потере в США сотен тысяч рабочих мест. В области автоиндустрии дефицит США в торговле с Мексикой составляет 68 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно называл NAFTA "катастрофой". Сначала Трамп настаивал на выходе США из ЗСТ, но потом передумал.

Соглашение о свободной торговле NAFTA была согласована в 1992 году и вступила в силу в начале 1994-го. На территорию стран NAFTA приходится 25 процентов мирового ВВП. С момента вступления в силу соглашения объем торговли между США, Канадой и Мексикой вырос в четыре раза. Ожидается, что нынешние переговоры продлятся до начала 2018 года. Второй раунд должен пройти в Мексике.