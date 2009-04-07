Решение ВР о досрочных выборах Президента вступило в силу

Постановление Верховной Рады Украины о назначении очередных выборов Президента на воскресенье, 25 октября, вступило в силу.

В частности, соответствующее постановление сегодня опубликовано в газете "Урядовий кур`єр".

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

Соответствующее постановление поддержал 401 народный депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, «за» проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.

Постановление вступает в силу с момента публикации.