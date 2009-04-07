В Киеве проводится общественный референдум за отставку мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО

В частности, общественное движение «Настоящие киевляне» начало на своем сайте регистрацию противников действующего мэра.

Как сообщается на сайте этого общественного движения, цель регистрации – определить действительное число киевлян, которые не хотят больше видеть Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО городским головой. Для этого, отмечают организаторы, достаточно заполнить заявление на сайте www.KOSMOS-STOP.org

Как заявил один из инициаторов движения Глеб ЛЕШКОВ, регистрация единомышленников должна стать ответом киевлян на возобновившиеся попытки команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО подкупить малоимущих горожан продуктовыми наборами.

Таким образом «Настоящие киевляне» надеются создать открытую электронную базу киевлян – неформальных участников движения.

«Когда таких анкет окажется более 600 тысяч, то есть гарантировано больше, чем сторонников Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, никто не рискнет игнорировать мнение нормальных киевлян. Фактически, мы проводим общественный референдум за отставку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО», – сказал Г.ЛЕШКОВ.

При этом «Настоящие киевляне» отрицают связь с какой-либо действующей политической силой.