Розничная торговля в еврозоне сокращается

В феврале текущего года по сравнению с январем объем розничной торговли в еврозоне уменьшился на 0,6%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 1,2%. Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В феврале т.г. по сравнению с февралем 2008 г. объем розничной торговли уменьшился на 4,0% в еврозоне и на 3,4% - в ЕС-27.

Розничная торговля “продуктами питания, напитками и табаком” в феврале т.г. по сравнению с январем 2009 не изменилась в еврозоне, но упала на 0,9% в ЕС-27. Непродовольственный сектор уменьшился на 1,1% в зоне евро и на 1,5% - в ЕС-27.

Рост объемов розничной торговли в феврале 2009 г. по сравнению с январем наблюдался лишь в Польше (0,5%). Наибольшее снижение объемов розничной торговли – в Румынии (-7,9%), Эстонии (-5,4%) и Латвии (-4,4%).

По данным Евростата, в феврале т.г. по сравнению с февралем 2008 г. розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 3,7% в еврозоне и на 2,8% - в ЕС-27. Непродовольственный сектор снизился на 3,7% в еврозоне и на 3,0% - в ЕС-27.

Рост объемов розничной торговли зарегистрирован лишь в Польше (2,4%) и Бельгии (0,6%). Наибольшее снижение зарегистрировано в Латвии (-25,3%), Эстонии (-21,8%) и Литве (-19,0%).

Справка УНИАН. В январе 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года объем розничной торговли возрос на 0,1% в еврозоне и на 0,7% - в ЕС-27.