Главное на 7 апреля (день)

Хроника дня

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Инфляция в Украине в марте составила 1,4%

Инфляция в марте по отношению к февралю составила 1,4%, с начала года – 5,9%. Об этом сообщается на сайте Госкомстата.

Темп роста потребительских цен в минувшем месяце снизился по сравнению с январем и февралем 2009 года (инфляция в январе - 2,9%, в феврале – 1,5%).

Индекс потребительских цен за три месяца 2009 года составил 105,9%.

Инфляция в марте 2009 года в годовом измерении (к соответствующему месяцу прошлого года) снизилась до18,1%. В феврале этого года данный показатель равнялся 20,9%, в январе – 22,3%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в прошлом месяце также снизился по сравнению с февральским значением и составил 101,1% (в январе – 100,2%, в феврале – 101,8%). Рост цен производителей с начала года cоставил 3,1%.

В Украине в феврале к январю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,5%, в феврале т.г. к февралю 2008 года инфляция составила 20,9%, за январь-февраль 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года инфляция увеличился на 21,6%.

ВБ: спад ВВП Украины в 2009 г. составит 9%, инфляция – 16,4% Всемирный банк пересмотрел свой прогноз относительно динамики валового внутреннего продукта Украины в 2009 году до 9% падения против 4% падения, прогнозируемых ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший экономист Всемирного банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

Также, по его словам, ВБ ухудшил прогноз инфляции в Украине в текущем году с 13,6% до 16,4%. При этом Р.ПИОНТКОВСКИЙ сообщил, что к 2010 году инфляция в Украине замедлится до 10%, а к 2011 г. - до 8%.

В свою очередь директор ВБ в Украине, Молдове и Беларуси Мартин РАЙЗЕР отметил, что данный прогноз будет актуален только в случае принятия властями Украины пакета антикризисных мероприятий.

Действия Кабмина и НБУ позволили избежать стагфляции

Антикризисные меры, предпринятые правительством и Национальным банком, а также постоянный контроль, направленный на недопущение необоснованного повышения цен, позволили избежать стагфляционного сценария в Украине.

Об этом сообщает министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в своем комментарии относительно результатов инфляции за март, размещенном на сайте Министерства экономики Украины.

По данным министра, в Украине сохраняется тенденция к дальнейшему замедлению роста потребительских цен. К позитивным индикаторам стабилизации, а также антиинфляционным факторам, по мнению министра, следует отнести и первые проявления выравнивания структурных диспропорций на денежно-кредитном рынке.

«Так, в марте по сравнению с февралем начало возобновляться кредитование субъектов хозяйственной деятельности (рост на 0,7%, в феврале к январю – 0% и в январе к декабрю – «минус» 1,5%), что способствовало и будет способствовать в дальнейшем дополнительному выпуску товаров, а это, в свою очередь, является шагом к сдерживанию инфляции», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Кроме того, сдерживает цены снижение на 5,1% потребительского кредитования в 1-м квартале 2009 года в отличие от предыдущих лет, когда стимулировался „перегрев” экономики путем роста в среднем за 2006-2008 годы на 101,4% потребительского кредитования, не подкрепленного собственным товарным предложением.

«Следует отметить, что хотя в марте имел место рост монетарной базы на 1,4 млрд. грн. (на 0,8%) при сокращении денежной массы на 1,5%, однако рассматривать этот фактор как проинфляционный сегодня не стоит. Ведь рост базы также сопровождался структурными изменениями: на фоне отрицательных валютных интервенций НБУ в объеме 1,1 млрд. долл. США происходил рост объемов кредитов рефинансирования НБУ на 5 млрд. грн. (7,7%), вложений НБУ в государственные ценные бумаги – на 7,1 млрд. грн. (70,7%) и уменьшения средств на счетах правительства – на 2,9 млрд. грн. (29,5%). То есть происходило изменение каналов эмиссии, которая должна заложить основы для восстановления эффективной работы банковской системы и развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Сдерживающими факторами инфляции, по данным министра, в марте были: сужение потребительского спроса населения как в результате ограничения доходов, так и из-за уменьшения объемов кредитования; превышение доходов над расходами государственного бюджета в январе-феврале на 0,3 млрд. грн.; стабильность официального курса гривни к доллару на валютном рынке; сезонное уменьшение потребительского спроса на товары мясной группы (в частности, на свинину и говядину) с началом предпасхального поста.

Как сообщал УНИАН, в Украине в марте к февралю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,4%, в марте т.г. к марту 2008 года инфляция составила 18,1%.

«Нафтогаз» полностью рассчитался за российский газ

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в марте этого года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Ночью все свершилось… Компания перевела необходимую сумму средств на счета «Газпрома»…», – сказал он.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ добавил, что сумма составила около 350 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

«Нафтогаз» и «Газпром» подписали техсоглашение по транзиту газа в 2009-2019 гг. НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» подписали Техническое соглашение, которое сопровождает реализацию положений контрактов 2009-2019 гг. на покупку и транзит газа.

Об этом сказано в заявлении председателя Правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ, переданном агентству УНИАН.

Также в заявлении отмечено, что «Нафтогаз Украины» вечером 6 апреля 2009 года полностью оплатил объем газа, импортированного в марте текущего года. Таким образом, НАК «Нафтогаз Украины» досрочно выполнила свои обязательства перед российскими партнерами, еще раз подтвердив свою репутацию как надежного делового партнера.

Транзит российского газа через Украину в Европу сократился

Объем транзита российского газа в Европу через Украину в первом квартале текущего года составил 16,4 млрд. кубометров вместо планируемых 28,4 млрд. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время видеомоста Москва – Киев начальник управления по связям с общественностью «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Кроме того, он отметил снижение потребления газа в Украине. По его словам, «Нафтогаз» оплатил поставки российского газа согласно счетам, представленным «Газпромом» по фактическому потреблению.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в марте текущего года российский газ. Об этом сегодня, 7 апреля, в интервью корреспонденту УНИАН сообщил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Ночью все свершилось… Компания перевела необходимую сумму средств на счета «Газпрома»…», – сказал он.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ добавил, что сумма составила около 350 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля т.г. В.ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-марте сократила транзит природного газа в страны Европы на 52,7%, или 18,3 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 16,4 млрд. куб. м.

«За этот период, по оперативным данным, Украина потребила около 2,5 млрд. кубометров, страны ЕС – 16,4 млрд. кубометров. Мы говорим о том газе, который прошел по территории Украины», – сказал он. При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ добавил, что «относительно ограничения объемов переговоры между НАК и «Газпромом» продолжаются».

Украина не будет увеличивать пропускную способность ГТС без согласования

Украина не собирается увеличивать пропускную способность своей газотранспортной системы на 60 млрд. куб. м газа в год без согласования с поставщиками и получателями газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время видео-моста Москва-Киев заявил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Никто не собирается ничего нового строить без участия как потребителей, так и поставщиков. Здесь нечего бояться – мы всегда приглашали, приглашаем и будем приглашать основных игроков на газовом рынке», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что Брюссельская декларация предполагает реализацию двух проектов. В частности, первый – это модернизация существующей ГТС, которая способна транзитировать до 140 млрд. кубометров газа. По его словам, цена этого проекта составляет 3 млрд. долларов, включая установку газоизмерительных станций на украинско-российской границе.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, второй проект предусматривает расширение пропускной способности украинской ГТС на 60 млрд. кубометров газа в год и оценивается в 5-6 млрд. долларов.

Он подчеркнул, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за прозрачные отношения и взаимопонимание в газовой сфере.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк подписали Совместную декларацию по модернизации ГТС.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО 3 апреля т.г. заявил, что украинская ГТС по проектной мощности сегодня еще недоиспользована на 30-40 млрд. куб. газа в год.

Международные резервы НБУ уменьшились в марте на 4% Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в марте 2009 года уменьшились на 4%, или 1,067 млрд. долл., – до 25,392 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за март составил 12 млрд. 010 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 1 млрд. 077,4 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам марта составил 2 млрд. 385,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 909,4 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 476,4 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц уменьшились на 311,4 млн. долл. и на 31 марта 2009 года составили 11 млрд. 922 млн. долл.

По данным НБУ, в январе 2009 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни повысился по сравнению с декабрем 2008 года на 4,8%. Это произошло за счет усиления номинального эффективного обменного курса гривни (3%) и превышения инфляции в Украине взвешенного показателя инфляции по странам – основным торговым партнерам (на 1,8 п.п.). При этом укрепление гривни наблюдалось относительно российского и белорусского рублей, венгерского форинта, чешской кроны и польского злотого.

По данным НБУ, в феврале 2009 года прирост РЭОК гривни относительно декабря 2008 года составил 10,7%, что было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам – основным торговым партнерам (на 2,7 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 8%). Последнее состоялось вследствие укрепления на протяжении января-февраля доллара США относительно ряда свободно конвертируемых валют, включая евро, фунт стерлингов, японскую ену, швейцарский франк и пр.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1330/8,1945, к 11:00 уровни снизились 8,1215/8,1540, и к 12:00 скатились к диапазону 8,0200/8,0850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2420/0,2450, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2420/0,2440, и к 12:00 снизились - 0,2390/0,2415. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 достиг уровня 33, 3975 (+0.2275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3363/65, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8659/ 10,9541, к 11:00 цены снизились до следующих значений - 10,8506/10,9000, а к 12:00 ушли вниз 10,7149/10,8078.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,13 грн., продают – по 8,21 грн. Средний курс покупки-продажи наличного доллара немного понизился со вчерашнего дня.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,00-8,20 грн., по продаже – 8,20-8,26 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,76 грн., что дешевле на 1%, по сравнению с 6 апреля, продают – по 11,10 грн. - на 0,8% дешевле. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,60-10,92 грн., по продаже евро - в пределах 10,98-11,26 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня снизился на 0,8%, по сравнению с 6 апреля, и составляет в среднем 0,2224 грн., продажи – немного понизился – до 0,2507 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,243 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,13 грн., продают – по 8,22 грн. (курсы немного понизились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,78 грн. (курс понизился на 1%, по сравнению с 6 апреля), продажи – 11,07 грн. (на 0,9% дешевле).

Курс покупки российского рубля в среднем по банкам понизился на 0,9% со вчерашнего дня и составил 0,2221 грн., продажи – на 0,3% – до 0,2557 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 6 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,39192, к российскому рублю – 0,23211.

Сорос: Украина близка к дефолту

Экономика Украины близка к дефолту, считает Джордж Сорос. По его мнению, финансовая помощь Международного валютного фонда будет способствовать поддержке экономик стран Восточной Европы, пострадавших от кризиса, иначе, сказал он, страны Балтии будут продолжать испытывать серьезные проблемы, а Украина недалека от дефолта, передает Reuters.

Впрочем, миллиардер не выразил оптимизма и в отношении Соединенных Штатов. Экономика США находится в затяжной рецессии и не восстановится в этом году, считает он.

По его словам, в ближайшее время американцам не стоит ждать улучшения экономической ситуации, а американские банки вообще "несостоятельны". Дж.Сорос также предостерег от списания невозвращенных долгов с банковских счетов, так как это может привести к искусственной поддержке банков-банкротов.

Кроме того, миллиардер заявил, что доллар, как мировая валюта, находится под давлением и, возможно, будет вытеснен резервной валютой, в качестве которой он назвал контролируемую МВФ СДР (SDR - Special Drawing Rights - Специальные Права Заимствования – валютную "корзину", состоящую из доллара, евро, иены и фунта). "В долговременном периоде иметь дополнительную мировую валюту будет в интересах США", - считает Дж.Сорос.

Он заявил также, что пришло время менять мировую систему, которая долгое время позволяла США тратить больше, чем они зарабатывали. "Это время ушло, и мы не должны позволить ему вернуться вновь".

В числе стран, которые быстрее всех выйдут из кризиса, Дж.Сорос назвал Китай, экономика которого, возможно, восстановится уже в этом году и послужит локомотивом для всей мировой экономики в целом.

МВФ рекомендует Восточной Европе евро

Восточно-европейские страны должны как можно скорее стать "неформальными членами" еврозоны, говорится в докладе Международного валютного фонда, сообщает Немецкая волна.

Это поможет им быстрее преодолеть последствия финансового кризиса.

Восточно-европейским странам, наиболее сильно пострадавшим от финансового кризиса, следует как можно быстрее отказаться от своих национальных валют и ввести евро. Об этом говорится в закрытом докладе Международного валютного фонда (МВФ), сообщила в понедельник, 6 апреля, немецкая газета Financial Times Deutschland. По данным издания, в документе, подготовленном примерно месяц назад, МВФ рекомендует странам Восточной Европы стать "неформальными членами" еврозоны, не претендуя на представительство в правлении Европейского центрального банка.

Эти государства, накопившие огромные долги в иностранной валюте, благодаря введению евро смогут вернуть доверие инвесторов, говорится в докладе. Кроме того, таким образом им удастся избежать резкого сокращения расходов в социальной сфере, пишет газета со ссылкой на документ. ЕЦБ, в свою очередь, придется понизить требования к кандидатам на присоединение к еврозоне.

На саммите "двадцатки" в Лондоне на прошлой неделе было принято решение - увеличить средства Международного валютного фонда в три раза до 750 миллиардов долларов США. В прошедшие полгода МВФ предоставил странам Восточной Европы кредиты на общую сумму в 60 миллиардов долларов.