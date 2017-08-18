СБУ задержала партию контрабандных сигарет из "ДНР" на 1,5 миллиона гривень (фото)

СБУ задержала партию контрафактных сигарет с временно оккупированных территорий на 1,5 млн грн.

Как сообщает пресс-центр ведомства на своей странице в Facebook, в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили крупную партию сигарет, которые пытались незаконно переправить из временно оккупированных территорий.

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«Во время контроля за перемещением лиц и товаров через линию разграничения в Торецком районе оперативники спецслужбы задержали микроавтобус, которым управлял уроженец временно оккупированных территорий. В машине правоохранители обнаружили более 250 коробок с сигаретами без акцизных марок», – говорится в сообщении.

По предварительным данным ориентировочная стоимость изъятого товара составляет примерно полтора миллиона гривень, которые должны были бы пойти на финансирование деятельности бандформирований «ДНР».

Продолжаются следственные действия.