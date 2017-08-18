Нацбанк намерен ужесточить требования к аудиторам

Национальный банк Украины разработал проект изменений в положение о порядке ведения реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков, которым предполагается ужесточить требования к аудиторским фирмам.

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Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Проектом изменений в положение предполагается ужесточить требования к аудиторским фирмам, которые вносятся Национальным банком Украины в реестр, и их работникам, участвующим в проведении аудита (аудиторской проверки) банка, и упорядочить ведение реестра", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины исключил компанию "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. Основанием для принятия такого решения, по информации НБУ, стало подтверждение "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности "Приватбанка".

Национальный банк Украины в рамках действующего законодательства ведет реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. В настоящее время в этом реестре 21 аудиторская компания.