Отказываться от Большого договора между РФ и Украиной недальновидно

Действующий Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией необходимо сохранить и продолжать наполнять его конкретными проектами сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-спикер Госдумы РФ Александр БАБАКОВ сегодня журналистам в Москве.

«Было бы крайне нецелесообразно и крайне недальновидно не только пересматривать, но и отказываться от договора. Поэтому надо стремиться к его сохранению и выполнению многих пунктов, которые там заложены», - сказал А.БАБАКОВ.

Он подчеркнул, что Большой договор необходимо продолжать развивать.