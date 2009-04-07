Отказываться от Большого договора между РФ и Украиной недальновидно
16:34, 07 апреля 2009Разное
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Считает вице-спикер Госдумы
Действующий Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией необходимо сохранить и продолжать наполнять его конкретными проектами сотрудничества.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-спикер Госдумы РФ Александр БАБАКОВ сегодня журналистам в Москве.
«Было бы крайне нецелесообразно и крайне недальновидно не только пересматривать, но и отказываться от договора. Поэтому надо стремиться к его сохранению и выполнению многих пунктов, которые там заложены», - сказал А.БАБАКОВ.
Он подчеркнул, что Большой договор необходимо продолжать развивать.
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