Лукашенко: Россия нам говорит - отдайте заводы...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в невыполнении двусторонних договоренностей в экономической сфере и призвал белорусских чиновников не "ползать на коленях по российским кабинетам", а искать новые рынки сбыта.

"Что касается России, то здесь наблюдается не совсем порядочное отношение, и я не боюсь об этом публично объявить. Мы договорились, что будем 150 долларов платить за газ ежеквартально. А потом приезжают другие и говорят: мол, нет - маловато. То есть то, о чем договариваемся, нигде не проходит", - передает слова президента Белоруссии РИА "Новости". "Российская сторона нам также говорит: отдайте заводы, отдайте то-то и то-то", - посетовал Лукашенко во время рабочей поездки Гомельскую областьотметив при этом, что "сегодня никто в условиях кризиса ничего продавать не будет". Он также призвал не "зацикливаться" на российском векторе экспорта. "Нужно прекратить нашим чиновникам ползать на коленях по российским кабинетам. Не хотят нас пускать на свои рынки, мы будем искать другие векторы экспорта", - сказал Лукашенко. По его словам, "сама жизнь учит и заставляет нас диверсифицировать экспорт". "У нашей продукции нормальное качество, она вполне конкурентоспособна. На российском рынке мы всегда будем присутствовать, но при этом нужно осваивать другие рынки", - сказал Лукашенко. Он добавил, что белорусская продукция пользуется спросом в самых различных регионах мира. В феврале президент Белоруссии уже заявлял о проблеме доступа белорусских товаров на российский рынок. В частности, речь шла об ограничении поставок белорусских лекарств, мясо-молочной продукции и кондитерских изделий.