АНОНС на 8 апреля 2009 г.

9-30 - Под председательством Президента Украины Виктора Ющенко состоится совещание по вопросам достройки жилищных объектов(ул. Е.Чавдар, 5).

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10-30 - Президент Украины Виктор Ющенко посетит Открытое акционерное общество «Квазар» (ул.Северо-Сырецкая, 3). Запланировано, что Глава государства ознакомится с работой предприятия и пообщается с его работниками.

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10-00 - Заседание Кабмина

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10-00 - Начнутся парламентские слушания на тему: «Современное состояние и актуальные задания по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы». Организатор – Комитет ВРУ по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Планируется: подвести итоги деятельности на общегосударственном и местном уровнях за предыдущие годы; очертить и оценить общие сегодняшние тенденции во всех сферах деятельности, возникшие после аварии на ЧАЭС, состояние дел с выведением из эксплуатации энергоблока ЧАЭС и превращением объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему; рассмотреть социально-экономические проблемы граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал).

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Украинцы в Италии начали массовый протест в защиту своих прав." Речь пойдет о протестных акциях украинцев, работающих в Италии против попыток налогообложения их доходов в Украине и сокращения финансирования украинских дипломатических учреждений в странах массового проживания граждан Украины. На пресс-конференции будет объявлено общее заявление и основные требования более 20 украинских общественных организаций, представляющих все регионы Италии. Участники: Олесь Городецкий, председатель Христианского Общества Украинцев в Италии; Григорий Селещук, глава Комиссии УГКЦ по делам мигрантов; Михаил Ратушный, первый зам.председателя УВКР (Украинского Всемирного Координационного Совета) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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11-00 - Состоится заседание Комиссии УСПП по вопросам развития строительной отрасли. Будет обсуждаться состояние строительной отрасли в Украине, ситуация в сфере производства строительных материалов. Участники заседания рассмотрят проект Закона Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», дадут прогноз его последствиям. В работе примет участие президент УСПП Анатолий Кинах

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11-00 - Пресс-конференция на тему: "Компьютерное пиратство в Украине: итоги совместных усилий государства и бизнеса", приуроченная к годовщине работы Ассоциации Business Software Alliance (BSA) в Украине. Участники: директор BSA по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке Георг Херрнлебен, зам.начальника Департамента Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями МВД Сергей Лебедь, глава Комитета BSA в Украине Даниил Ключников, юридический представитель BSA в Украине Владислав Шаповал (“Интрефакс-Украина”,ул. Рейтарская, 8/5-А).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: «Саммит G 20: кризису лежать, бояться?». Приглашены: Виктор Черномырдин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине; Юрий Рубан, директор Национального Института стратегических исследований; Валерий Новицкий, заст.директора Институту мировой экономики и международных отношений НАНУ («Интермедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо). Нужна аккредитация. Телефоны: 8-097-761-10-28, 581-77-37, e-mail: pr@intermedia.org.ua.

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12-00- В Международном выставочном центре состоится церемония открытия IX Специализированной выставки «Свадьбы. Семейный вернисаж. Мир моды - 2009». Организатор: ООО «Международный выставочный центр» (Броварской пр-т, 15, 2-й павильон, левобережная входная группа). Также в 3-ом павильоне начнет работу IX Международная специализирована выставка «Вселенная красоты и здоровья - 2009». Организатор: ООО «международный выставочный центр». Нужна аккредитация. Телефоны: 201-11-74, 201-11-61. e-mail: pres@iec-expo.com.ua.

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18-00 - Состоится рабочий обед Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина с главами дипломатических представительств стран Европейского Союза (ул.. Липская, 3, отель «Национальный»).