ПАСЕ предостерегла Украину от проведения 2-х выборов

Представители Киев. 7 апреля. УНИАН. Представители ПАСЕ предостерегают Украину от проведения парламентских и президентских выборов одновременно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Ренате ВОЛЬВЕНД сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Проведение двух выборов без ранее разработанных надлежащих законов не может происходить. Более того, мы бы могли предостеречь относительно этого (Украину)», - сказала она.

По словам Р.ВОЛЬВЕНД, в ПАСЕ не видят юридических оснований проводить эти выборы в один день, поскольку «это может привести к большему хаосу, чем дать позитив».

Выражая свое мнение, Р.ВОЛЬВЕНД отметила, что лично она сейчас не может представить такого течения событий. «И таких выборов не ожидал бы Совет Европы», - прибавила она.

В то же время, как отметила представитель ПАСЕ, с другой стороны можно предусмотреть, чтобы парламентские выборы прошли раньше, однако для этого нужно, чтобы украинские законодатели больше поработали над законами, в частности, касающимися избирательного законодательства. В контексте этого Р.ВОЛЬВЕНД отметила, что вряд ли можно до лета ожидать принятия соответствующего унифицированого закона.

Докладчик ПАСЕ также отметила, что такая работа со стороны законодателей должна происходить сознательно, без какого-либо давления.

Отвечая на один из вопросов, касающихся парламентских выборов, Р.ВОЛЬВЕНД сказала: «Мы считаем, что предстоящие выборы должны основываться на открытых избирательных округах, открытых списках и более открытом избирательном процессе». То есть, объяснила она, Украине необходимо сделать значительно более прозрачной информацию о финансировании избирательного процесса, как со стороны государства, так и со стороны самих политических сил, которые принимают в нем участие. Однако для этого, как отметила Р.ВОЛЬВЕНД, ПАСЕ хотело бы увидеть со стороны Украины соответствующее законодательство, которое бы регламентировало финансирование выборов.