Главное на 7 апреля (вечер)

Хроника дня

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Главные новости второй половиниы дня: «Нафтогаз» и «Газпром» определили цену газа на 2-й квартал - 270-271 долл. за 1000 кубов; 9 апреля в Украину приезжает миссия МВФ; на 1 апреля предприятия задолжали ПФУ свыше 2,5 млрд. грн.; с начала года Украина экспортировала рекордное количество зерна - около 21,5 млн. т

ТЭК: «Нафтогаз» и «Газпром» рассматривают цену на газ для Украины на второй квартал в размере 270-271 доллар за тысячу кубометров – Диденко На сегодняшний день и НАК «Нафтогаз Украины», и «Газпром» рассматривают цену на газ для Украины на второй квартал в размере 270-271 доллар за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«На сегодняшний день есть наш расчет цены на второй квартал и есть расчет цены со стороны «Газпрома». Я хочу четко сказать, что расхождение приблизительно в 30-40 центов, и она (цена – УНИАН) на сегодняшний день находится между 270 и 271 доллар США за тысячу кубометров», - сказал И.ДИДЕНКО.

Вместе с этим, он подчеркнул, что динамика изменения цены на нефть подтверждает, что предварительно рассчитанные цены на газ для Украины на четвертый квартал подтверждают то, что эти расчеты были сделаны верно.

“Расчетные наши цены были близки к тем, реалиям, которые мы получили, более того, даже немного лучше для нас, чем мы ожидали”, - сказал И.ДИДЕНКО.

Вчера Украина заплатила «Газпрому» 342 млн. 720 тыс. долл. за полученный в марте газ За полученный в марте из России газ НАК «Нафтогаз Украины» вчера заплатил «Газпрому» 342 млн. 720 тыс. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

При этом он подчеркнул, что закупка газа идет в соответствии с планами и условиями, предусмотренными контрактом, с начала января Украина закупила немногим более 2,5 млрд. кубометров газа.

«За весь газ мы рассчитались», - отметил И.ДИДЕНКО.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

«Нафтогаз» надеется, что «Газпром» не применит финсанкций за недобор Украиной газа - Диденко

НАК «Нафтогаз Украины» надеется, что «Газпром» не применит финансовых санкций за недобор Украиной природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

Он подчеркнул, что согласно январским контрактам, планы по закупке газа Украиной составляют 40 млрд. куб. м газа. Но в этих документах предусматривается возможность закупки газа на 20% меньше установленного объема. «То есть, по умолчанию можем закупить всего 32 млрд. кубометров. Сегодня речь идет о необходимости закупить 33 млрд. кубометров. Единственная дискуссия идет в том ключе, в каком квартале покупать те или иные объемы газа, потому что цена поквартально уменьшается», - сказал И.ДИДЕНКО.

Вместе с этим, он подчеркнул, что Украина недополучает выручку из-за уменьшения транзита газа в Европу в связи с сокращением его потребления странами ЕС. «Мы недополучаем выручку от транзита российского газа в ощутимых количествах, но это компенсируется как раз маневрированием объемами газа, которые мы закупаем в первом, втором, третьем и четвертом кварталах», - сказал И.ДИДЕНКО.

Учитывая такую ситуацию, И.ДИДЕНКО выразил надежду, что по итогам года НАК «Нафтогаз Украины» не получит негативный баланс.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» вечером 6 апреля 2009 года полностью оплатил объем газа, импортированного в марте текущего года, таким образом, досрочно выполнив свои обязательства перед российскими партнерами. Первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сообщил, что за полученный в марте из России газ НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 342 млн. 720 тыс. долл.

Справка УНИАН. 19 января т.г. в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 гг. Украина получила скидку в размере 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

«Нафтогаз» и «Газпром» в ближайшее время подпишут дополнительные соглашения к январским газовым контрактам

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в ближайшее время планируют подписать дополнительные соглашения к газовым контрактам, заключенным в январе текущего года, чтобы снять ряд спорных вопросов, возникающих сегодня в обществе по поводу реализации этих контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

«Контракты, которые были подписаны в январе, находятся в рабочем режиме по оптимизации. Наша цель – в ближайшие недели подписать дополнительные соглашения для того, чтобы у политиков, таких как госпожа БОГОСЛОВСКАЯ (народный депутат Украины от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ является председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах - УНИАН), не вызывали сомнения те или иные положения контракта», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он подчеркнул, что желание усовершенствовать газовые отношения возникает и у российской, и у украинской стороны. «Я думаю, что в ближайшие недели мы урегулируем дополнительными соглашениями то, что сегодня якобы висит в воздухе», - сказал И.ДИДЕНКО.

При этом он не стал конкретизировать вопросы, которые необходимо уточнить в документах, сославшись на то, что благодаря СМИ практически все подписанные документы находятся в свободном доступе и активно анализируются.

В частности, исходя из задаваемых И.ДИДЕНКО вопросов и ответов на них, можно сделать вывод, что среди прочих уточнений планируется более четко определить позиции и действия обеих сторон в случае необходимости сокращать покупки газа Украиной.

Предприятия ТКЭ с начала отопительного сезона задолжали за газ свыше 3,7 млрд. грн. – «Газ Украины» По предварительным итогам отопительного сезона 2008-09 гг. предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) ухудшили расчеты за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что задолженность предприятий ТКЭ с 01.10.2008 г. перед ДК «Газ Украины» (по данным оперативного мониторинга, по состоянию на 6.04.09) превысила 3,7 млрд. грн. За этот период предприятия ТКЭ рассчитались за природный газ для производства тепловой энергии только на 54%.

За аналогичный период отопительного сезона 2007-2008 гг., (с 01.10.07) общая задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» составляла 2,2 млрд. грн., а уровень расчетов – 63%.

Наибольшую задолженность за природный газ с 01.10.2008 г. накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Киевской, Одесской, Львовской, Полтавской областей, а также АР Крым.

Неудовлетворительная динамика расчетов за газ отмечается также у предприятий ТКЭ Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областей, а также г. Севастополь.

Почти 394,6 млн. грн. составляет задолженность перед ДК «Газ Украины» за потребленный в 2008-09 гг. природный газ АЭК «Киевэнерго» (по состоянию на 07.04.2008 г. долг за 2007 г. - 0 грн., за 2008 г. – 107,1 млн. грн.).

Компания отмечает, что накопление предприятиями ТКЭ задолженности за потребленный природный газ значительно осложняет расчеты НАК «Нафтогаз Украины» с поставщиком импортированного природного газа.

Финансы: Миссия МВФ начнет работать в Украине 9 апреля

В представительстве не сообщили, когда прилетает делегация, а также ее состав.

Как сообщалось, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

На 1 апреля предприятия задолжали ПФУ свыше 2,5 млрд. грн. - Зарудный

По состоянию на 1 апреля задолженность предприятий по страховым взносам в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) составила более 2,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ сегодня во время пресс-конференции.

Наибольшие задолженности по Донецкой, Луганской, Харьковской областям и в г. Киеве. В разрезе отраслей больше всего задолжали предприятия, подчиненные Минуглепрому и Минпромполитики.

«В прошлом году мы проводили активную работу по взысканию этих долгов. Было взыскано более 1 млрд. грн., в том числе в принудительном порядке 221 млн. грн.», - отметил председатель правления ПФУ.

В текущем году, по инициативе ПФУ, постановлением Кабинета министров от 18 февраля утверждены графики погашения недоимки, согласно которым сумма задолженности должна быть уменьшена как минимум на 400 млн. грн. по итогам года, сообщил А. ЗАРУДНЫЙ. «По результатам первого квартала эти графики выполняются удовлетворительно», - подчеркнул он.

А. ЗАРУДНЫЙ также отметил, что применение упрощенной системы налогообложения малого и среднего бизнеса негативно влияет на поступления в Пенсионный фонд, а таких предприятий, по его словам, на сегодня в Украине около 1,5 млн. «При введении упрощенной системы налогообложения ставки отчислений в ПФ были утверждены на уровне от 6 до 84 грн. Они остались такими и сегодня… За 10 лет существования упрощенной системы налогообложения минимальная пенсия выросла в 32 раза, средняя – почти в 16 раз, а ставки взносов остались прежними», - отметил А. ЗАРУДНЫЙ. По его словам, при такой системе налогообложения Пенсионный фонд ежегодно теряет около 3 млрд. грн. поступлений.

Кроме того, председатель правления ПФ обеспокоен тем, что заработную плату в минимальном размере или меньше получают сегодня 6,1 млн. работников – это почти одна третья часть от количества работников, перечисляющих средства на пенсионное обеспечение.

«Например, в одной большой торговой сети - я не буду называть, в какой именно - средняя заработная плата 12,5 тыс. работников составляла 530 грн. В другой похожей торговой сети, в которой почти 16 тыс. работников, получают в среднем 410 грн. Список можно продолжать. Поэтому возникает вопрос: какие могут быть пенсионные поступления?» - говорит А. ЗАРУДНЫЙ.

Он также отметил, что рост заработной платы и ее детенизация являются одним из основных ресурсов наполнения бюджета Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины увеличил сумму страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование – с 25,6% до 26,56%. Это предусмотрено постановлением правления ПФУ от 10 марта 2009 г. №10-3, которое вступает в силу с 7 апреля.

В Украине монетарная база в марте увеличилась на 0,8% - до 174,8 млрд. грн., денежная масса уменьшилась на 1,5% - до 463,7 млрд. грн. - НБУ

В Украине монетарная база в марте т.г. увеличилась на 0,8% (с начала года уменьшилась на 6,4%) – до 174,8 млрд. грн. При этом денежная масса уменьшилась на 1,5% (с начала года - на 10,1%) – до 463,7 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, объем наличности вне банков в марте уменьшился на 0,3% (с начала года – на 4,9%) – до 147,1 млрд. грн. В то же время ее удельный вес в структуре денежной массы на протяжении февраля вырос до 31,7% по сравнению с 31,3% на начало месяца.

По итогам марта объем корсчетов банков увеличился на 11,5% (с начала года снизился на 9,9%) – до 16,8 млрд. грн.

Национальный банк в марте осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 14,5 млрд. грн., с начала года – на 34,4 млрд. грн. Нацбанк в феврале осуществил операции по мобилизации средств банков на сумму 7,2 млрд. грн., с начала года – 10,6 млрд. грн.

По данным Нацбанка, базовая ставка по кредитам рефинансирования, определенная по итогам проведения еженедельных тендеров на срок 14 дней, в марте составляла 22,5%, что соответствует уровню предыдущего месяца.

Средневзвешенная процентная ставка по всем операциям рефинансирования в марте выросла до 18,2% годовых (в т.ч. по кредитам овернайт - 19,5%), тогда как в феврале она составляла 17,2% (в т.ч. по кредитам овернайт - 18,0%).

Средства правительства в национальной валюте на счетах НБУ в марте уменьшились

на 29,5% – до 6,9 млрд. грн.

Объем обязательных резервов, сформированных банками в марте, составил 12 млрд. грн.

Средневзвешенная стоимость кредитов в национальной валюте в марте снизилась с 27,9% до 26,7%, в иностранной валюте увеличилась с 10,7% до 11%. Интегральная ставка по кредитам снизилась с 23,2% до 21,9%.

Средневзвешенная стоимость депозитов в национальной валюте в марте снизилась с 16,4% до 15,3%, в иностранной - с 8,6% до 8%. Интегральная ставка по депозитам снизилась с 13,3% до 12,6%.

Госдолг Украины в феврале увеличился на 0,06% - до 129,679 млрд. грн. Государственный долг Украины в феврале т.г. составлял 129 млрд. 679 млн. грн., или 16 млрд. 841,4 млн. долл., что на 0,064% или 83,395 млрд. грн., больше показателя на 31 января 2009 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, на 28 февраля государственный внешний долг составлял 84 млрд. 059 млн. грн., или 10 млрд. 916,8 млн. долл. (в феврале уменьшился на 0,690 млрд. грн., по сравнению с январем 2009 г.), государственный внутренний долг составлял 45 млрд. 619,5 млн. грн. (в феврале увеличился на 0,773 млрд. грн.), или 5 млрд. 324,6 млн. долл.

Гарантированный государством долг Украины составлял 54 млрд. 860,4 млн. грн., или 7 млрд. 124,7 млн. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 49 млрд. 779,4 млн. грн., или 6 млрд. 464,9 млн. долл.; гарантированный внутренний долг – 5 млрд. 081 млн. грн., или 659,866 млн. долл.

В целом государственный и гарантированный государством долг Украины на 28 февраля 2009 года составлял 184 млрд. 539,5 млн. грн., или 23 млрд. 966,2 млн. долл., в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 133 млрд. 839 млн. грн. (72,5% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 17 млрд. 381,7 млн. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 50 млрд. 700,5 млн. грн. (27,5%), или 6 млрд. 584 млн. долл.

По данным Минфина, на протяжении января-февраля 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 4 млрд. 870,865 млн. грн. (2,6%), в основном, за счет снижения курса евро и швейцарского франка к гривне.

При этом, государственный внешний долг уменьшился на 1 млрд. 963,554 млн. грн. (2,3%), государственный внутренний долг увеличился на 953 млн. грн. (2,1%).

Гарантированный государством долг Украины уменьшился на 3 млрд. 860,311 млн. грн. (6,6%), что связано как со снижением курсов евро и СПЗ (специальные права заимствований) к гривне, так и с погашением гарантированного государством долга перед Colvis Finance Limited.

Статистика: В Украине цены производителей промпродукции в марте к февралю 2009 года выросли на 1,1%, к марту 2008 года – на 12,8%

Киев. 7 апреля. УНИАН. В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в марте по сравнению с февралем т.г. составил 1,1%, в марте к марту 2008 года – 12,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост индекса цен производителей промышленной продукции в марте к декабрю 2008 года составил 3,1%, в январе-марте 2009 года к аналогичному периоду 2008 года – 17,3%.

Также сообщается, что в первом квартале 2009 года против аналогичного периода 2008 года рост индекса цен производителей промышленной продукции составил 17,3%, при этом против четвертого квартала 2008 года зафиксировано снижение индекса на 0,8%.

Справка УНИАН. В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в марте 2008 года против марта 2007 года составил 31,8%, в январе-марте 2008 года против января-марта 2007 года – 26,9%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в 2008 году составил 23% (декабрь к декабрю 2007 года).

АПК: На 1 апреля Украина экспортировала около 21,5 млн. тонн зерна – УЗА По оперативным данным, по состоянию на 1 апреля Украина экспортировала около 21,5 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

«Еще никогда в истории Украины мы таких результатов не получали», – сказал он.

При этом президент УЗА добавил, что этот объем кроме пшеницы и ячменя включает кукурузу и масличные культуры, в том числе рапс, подсолнечник и сою.

Также В.КЛИМЕНКО отметил, что «в Украине необходимо строить новые элеваторы». По его оценкам, в Украине необходимо ввести в эксплуатацию около 30 млн. тонн мощностей элеваторов по хранению зерна.

Как сообщал УНИАН, по словам министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА, согласно балансу зерна на текущий год, Украина может экспортировать 25-25,5 млн. тонн зерна.

Транспорт: Профсоюз железнодорожников готов бастовать, если в финплане УЗ урежут финансирование соцсферы

Профосюз железнодорожников и транспортных строителей готовится к всеукраинской забастовке в случае исключения из финансового плана «Укрзализныци» расходов на выполнение Отраслевого соглашения и коллективных договоров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе профсоюза, 6 апреля глава профсоюза Вадим ТКАЧЕВ направил соответствующую телеграмму премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, министру транспорта и связи Иосифу ВИНСКОМУ и гендиректору «Укрзализныци» Михаилу КОСТЮКУ.

«Министерство финансов в очередной раз находит необоснованные замечания к финплану «Укрзализныци». Требования Минфина о сокращении финансирования социальной сферы, медицины и пр. лишат железнодорожников социальных гарантий, предусмотренных Отраслевым соглашением и коллективными договорами», - отмечается в телеграммах.

Как отмечают в профсоюзе, таким образом, Минфин нарушает законы «О коллективных договорах и соглашениях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантии деятельности».

«Своими действиями Минфин провоцирует железнодорожников на акции массового неповиновения. Кажется, кому-то очень нужно, чтобы в это тяжелое время железнодорожники начали пикетирование Кабмина, забастовку и прочее», - отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что профсоюз объединяет 98% железнодорожников и не допустит снижения социальных гарантий, и «в ближайшее время прибегнет к всеукраинской забастовке».

Как сообщал УНИАН, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ рассчитывал на принятие Кабмином финплана «Укрзализныци» на 2009 г. еще в середине марта т.г.

IT: Компания Imena.UA/MiroHost.net создала первый в Украине сервис паркинга доменов

Компания Imena.UA/MiroHost.net создала первый в Украине сервис паркинга доменов – Parcing.ua.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент компании Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ОЛЬШАНСКОГО, сервис ориентирован на пользователей, у которых есть домен, но пока нет сайта. Такие клиенты могут пополнять бюджет, просто «припарковав» временно не используемое доменное имя на сервисе.

Он отметил, что «создание нового сервиса – это следующий шаг в антикризисной программе, сервис направлен не только на то, чтобы владельцы могли окупить стоимость регистрации, но и, возможно, заработать». Новый сервис позволяет зарабатывать на рекламе при использовании посетителями припаркованного имени с последующим переходом на те или иные ссылки.

По данным директора компании Павла БЛОЦКОГО, клиенты компании Imena.UA смогут использовать сервис бесплатно, для других пользователей сервиса стоимость участия «ориентировочно составит 10-20% от заработанных средств».

По прогнозу А.ОЛЬШАНСКОГО, число пользователей сервиса парковки – клиентов компании Imena.UA составит до 60 тысяч, а с учетом пользователей других регистраторов – 100 тысяч.

Как ранее сообщал УНИАН, компания Imena.UA/MiroHost.net в феврале т.г. начала первый этап антикризисной программы, предоставив в распоряжение своих клиентов свои рекламные бюджеты, - в рамках этой программы каждый из хостинговых клиентов мог получить от 300 тыс. до 1 млн. баннеропоказов, что является весьма существенной поддержкой в условиях кризиса.

По данным А.ОЛЬШАНСКОГО, «первый этап показал свою высокую эффективность» - в общей сложности, по состоянию на сегодняшний день, было активировано рекламных аккаунтов на 160 млн. баннеропоказов.

Справка УНИАН. Национальный регистратор доменных имен компания Imena.UA (торговая марка MiroHost.net) является сегодня лидером украинского рынка. Компания занимает 35% рынка доменных регистраций Украины. На данный момент главными направлениями деятельности компании являются регистрация доменных имен для компаний, организаций и частных лиц во всех существующих в мире доменных зонах, регистрация новых торговых марок в Патентном бюро Украины, предоставление услуг веб-хостинга. Компания входит в группу компаний Internet Invest.

Рунет сегодня отмечает 15-летие

7 апреля российский национальный домен .RU празднует свое пятнадцатилетие, сообщает РИА Новости. За эти годы в зоне .RU зарегистрировано 2 миллиона доменных имен, что ставит его на 6 место мирового рейтинга национальных доменов (по данным крупнейшего регистратора доменных имен в России RU-CENTER).

"Рунет изменился кардинально, - считает глава Google Russia Владимир Долгов. - Он превратился в сферу ведения бизнеса и зону общения для миллионов". И хотя, по его словам, Google для России еще очень молодая компания, свой бизнес в стране она развивает довольно успешно. "Сейчас юность Рунета позади, и мы наблюдаем становление большой самостоятельной индустрии, ее взросление и системный рост", - отметил директор по маркетингу и продажам "Рамблер Медиа"Антон Терехов. По его словам, на данный момент Россия далека от огромного количества бизнес-моделей, успешно функционирующих в США, Японии, Европе, однако они постепенно будут появляться на российском рынке. "Это не обязательно будет связано с открытием представительств зарубежных компаний, я бы сказал, что будет происходить своего рода "диффузия инноваций"", - рассказал Терехов. Превращение интернета в заметный бизнес-сегмент некоторые эксперты отрасли связывают, в частности, с развитием электронной коммерции. Как сообщил РИА Новости президент Ассоциации "Интернет и бизнес"Алексей Беляев, "интернет стал более развернутым, сбалансированным, он заменил просто рекламу, превратившись в сегмент рынка за счет развития электронной торговли". Вице-президент Mail.ru Анна Артамонова считает, что главным итогом прошедших 15 лет можно считать превращение Рунета из узкоспециального начинания в серьезное медиа, которым охвачено не менее 25% населения страны. По ее мнению, Рунет признали не только пользователи, но и рекламодатели. "Рекламные бюджеты все больше перераспределяются в пользу этого носителя, кризис сделал эту тенденцию еще более явной", - сказала она. Кроме того, считает Артамонова, Рунет признало государство. "Его (государства) пристальное внимание к российскому сегменту сети в 2008 году нельзя было не заметить", - отметила она. Главный редактор компании "Яндекс"Елена Колмановская считает, что "самое главное, что в произошло в Рунете за последние 15 лет, - это то, что здесь появились и выросли собственные, местные, сильные интернет-компании". "Интернет-рынков, где одновременно есть несколько сильных локальных игроков, в мире совсем немного, так что у России есть повод для гордости", - отметила она. При этом представители интернет-компаний осторожны в своих прогнозах относительно развития Рунета, хотя многие из них сходятся во мнении, что его ждет повсеместное распространение. "Интернет превратится в единую информационную среду, где человек будет читать новости, смотреть погоду, совершать покупки", - сказал Белов. Как сообщила представитель "Яндекса" , "очевидно, что будет расширяться класс устройств с доступом в интернет, в частности, расти мобильное пользование сетью". Кроме того, по ее словам, будут появляться новые идеи "что еще можно сделать с помощью интернета". Артамонова, в свою очередь, отметила ожидаемый отраслью рост интернет-рекламы. "Интернет-реклама, которая удваивалась в предыдущие годы, с кризисом, конечно, такого стремительного роста уже не покажет, но в текущем году примерно на 20% должна вырасти", - сказала Артамонова. А Владимир Долгов в отношении будущего Рунета отметил, что "делать прогнозы в этой области - самое неблагодарное занятие". "Здесь все развивается настолько быстро и непредсказуемо, что через год самому может быть стыдно за свои прогнозы", - сказал Долгов. За 15 лет российский интернет вырос до отдельной огромной сферы общения людей, сходятся во мнении представители компаний. Он был игрушкой для посвященных, для технарей и ученых, сегодня же это просто часть повседневной инфраструктуры - как электричество, водопровод или канализация, резюмировала представитель "Яндекса".