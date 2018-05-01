Баланс недели: дорожное турне Гройсмана, укрепление гривни и кадровая революция на старте

Глава правительства Владимир Гройсман на уходящей неделе провел турне по трем областям - Днепропетровской, Николаевской и Херсонской - где проинспектировал ход масштабных дорожных работ, запланированных на текущей год. В ходе поездки премьер отметил, что в отличие от прошлого года, когда дорожные работы удалось организовать лишь к августу, в этом году ремонтировать и строить дороги начали уже в апреле. «Прогресс очевиден, качество дорожных работ стало намного выше», - сказал Гройсман.

В частности, в Днепропетровской области премьер посетил ремонтируемые участки дорог Борисполь - Днепропетровск - Запорожье и Знамянка - Луганск - Изварино и остался удовлетворенным ходом работ. Глава правительства пообещал выделить области 150 млн грн от перевыполнения доходов бюджета, а также 250 млн грн на реализацию проекта реконструкции южного въезда в город Днепр.

На Херсонщине Гройсман проинспектировал дорожные работы на трассе Олешки - Голая Пристань - Скадовск, а в Николаевской области - трассу Калиновка - Снегуровка - Березнегуватое, отметив, что при сохранении темпов дорожного строительства украинцы уже в среднесрочной перспективе смогут пользоваться качественными дорогами.

«Будем двигаться дальше. Я убежден в том, что с каждым годом, через 3-5 лет, ситуация кардинально изменится в лучшую сторону в отношении модернизации дорожного хозяйства в Украине», - сказал премьер.

Кроме того, в ходе поездки Гройсман провел два селекторных совещания с главами областей относительно ситуации с образованием и подготовки к отопительному сезону.

На первом из них премьер-министр призвал руководство регионов до 2021 года устранить очереди в детские сады.

«Для выполнения этой цели нам нужно создавать 20 тысяч дополнительных мест в детских садах в год. Коллеги, про комплексную застройку городов. Дома строятся? Квартиры строятся? А детские сады? А школы? Забываете строить на местах. Я могу привести много примеров, где ответственная местная власть согласовывает проекты строительства, только когда есть социальная инфраструктура. Я считаю, что так должно быть во всех городах, во всех громадах, где проходит строительство», - сказал он.

Также глава правительства высказался за отмену налогообложения инвестиций в образование. На втором же совещании Гройсман подчеркнул, что Кабмин не поддержит повышение цен на газ в следующем отопительном сезоне.

«Я хотел бы сразу отметить, что правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в стране в новом отопительном сезоне. Это принципиальная позиция правительства. Никаких объективных оснований сегодня для того, чтобы повышать цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, нет. Цены по решению правительства повышаться не будут», - подчеркнул премьер.

Таким образом, инспекция выполнения на местах правительственных инициатив в сфере дорожного строительства, энергетике и образовании прошла на позитивной ноте. Однако реальные результаты продемонстрирует время. Как минимум, качество дорожных работ, на которые в текущем году планируется потратить 30 млрд грн, будет понятно уже следующей весной.

НАБУ изучает формулу «Роттердам+»

На уходящей неделе Национальное антикоррупционное бюро сообщило о результатах расследования коррупции на предприятиях топливно-энергетического комплекса. И оценка коррупционных схем выглядит впечатляюще - в НАБУ насчитали 11,18 млрд грн ущерба государству.

«Полтора года расследований НАБУ показали, что коррупция на предприятиях ТЭК является самой масштабной среди всех сфер государственной экономики: и из-за уникальности предприятий, и из-за количества задействованных в коррупционных схемах лиц, и из-за размеров убытков. По предварительным оценкам, совокупный размер ущерба от преступлений, связанных с деятельностью предприятий ТЭК, составляет 11,18 млрд грн», - сообщили в бюро.

В связи с выявленными фактами НАБУ инициировало судебные иски, в которых требует признать недействительными сделки предприятий топливно-энергетического комплекса почти на 1 млрд грн. В частности, по инициативе бюро суд принял решение, согласно которому на счета «Запорожьеоблэнерго» возвращено более 40 млн грн, утраченных вследствие существования на предприятии коррупционной схемы. Также в стадии исполнения ряд судебных решений, которые позволят вернуть государственным предприятиям топливно-энергетического комплекса еще почти 90 млн грн: 57 млн грн – «Черкассыоблэнерго», 30 млн грн – «Укргазвыдобуванню», 1,4 млн грн – «Энергоатому».

Наиболее коррупционной оказалась отрасль добычи нефти и газа (73% от общего ущерба), на втором месте - электроэнергетика (9%), на третьем - атомная промышленность (4%). На все остальные отрасли пришлось 14% убытка.

Но в НАБУ не остановились на достигнутом, и провели обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Эти следственные действия проводятся в рамках расследования детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры фактов возможного служебного злоупотребления должностными лицами НКРЭКУ во время принятия постановления, которым была утверждена так называемая формула цены на уголь «Роттердам+»», - сообщили в пресс-службе бюро.

Расследование проводится в связи с включением в состав оптовой рыночной цены на электроэнергию стоимости угля для работы ТЭС по формуле «Роттердам+», которая завышает цену топлива. Под подозрением находятся глава и члены НКРЭКУ. По данным следствия, Нацкомиссия осуществляла преступные договоренности, которые привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы. К таким компаниям НАБУ относит «Центрэнерго», «Донбассэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Западэнерго».

Между тем, в бюро на уходящей неделе занимались не только энергетикой - НАБУ сообщило о подозрении в хищении средств бывшему заместителю главы «Укрзализныци», действующему директору одного из департаментов «Укрзализныци» и заместителю директора одного из филиалов «Укрзализныци» на сумму порядка 100 млн грн.

Кроме того, на прошедшем в пятницу заседании правительства Гройсман решил добавить работы антикоррупционным органам, заявив о наличии организованной группы подставных компаний, которые при содействии Антимонопольного комитета блокируют участие бизнеса в государственных тендерах.

«Компании берут участие в тендерах, ничего не имея, например, для поставки какой-то продукции, которой у них нет. Потом, даже если они проигрывают этот тендер, они обращаются в Антимонопольный комитет. Я думаю, что в Антимонопольном комитете тоже кто-то подыгрывает этому. Мое личное мнение, что в Антимонопольном комитете этой схеме подыгрывают. И потом на несколько месяцев останавливают тендерные процедуры, выходят на участников тендера и предлагают им за откаты или отозвать свое заявление, или же каким-то другим способом урегулировать эту ситуацию», - заявил Гройсман.

Премьер призвал СМИ помочь правительству расследовать деятельность таких компаний и отметил, что после выявления ответственных может сделать эту информацию публичной.

«Так жить нельзя. И если кто-нибудь этого не понимает, я потом начну называть фамилии. Я все равно докопаюсь, кто за этим стоит, за этими схемами», - сказал Гройсман.

Похоже, укоры международных партнеров и кредиторов Украины относительно необходимости активизации борьбы с коррупцией начинают давать результат. Остается надеяться, что судебная система не нивелирует первые робкие достижения антикоррупционных органов, которые щедро финансируются ЕС, США и другими партнерами.

Гривня продолжает укрепляться

На фоне позитивных макроэкономических показателей курс национальной валюты на уходящей неделе продолжил укрепляться.

Тренд на укрепление гривни начался еще в середине января, когда на межбанковском валютном рынке доллар можно было купить за максимальную в этом году сумму - 27,75 грн. С того времени гривня практически непрерывно дорожала - курс доллара снизился на 8% с максимальной январской отметки. На уходящей неделе национальная валюта укрепилась еще на 0,05%, а доллар на межбанке к пятнице можно было купить за 25,52 грн.

Позитивный тренд был подкреплен обнародованными важными экономическими показателями - рост ВВП и динамика экспорта за полгода, а также безработица за июль.

По данным Госстата, экономика Украины в январе-июле выросла на 2,4%.

Заместитель главы Стратегической группы советников при правительстве Павел Кухта подчеркнул, что рост ВВП обусловлен улучшением деловых ожиданий, ростом потребительского спроса на фоне роста заработных плат, а также увеличением цен на сырьевые товары на мировых рынках.

«В целом рост на 2,4% во втором квартале 2017 по сравнению со вторым кварталом прошлого года соответствует прогнозам. Экономическое восстановление после глубокого падения в 2014-2015 годах продолжается. Положительным является тот факт, что продолжают расти, причем темпы прироста увеличиваются, показатели инвестиционного спроса», - сказал Кухта.

В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что темпы экономического роста являются недостаточными.

«По результатам второго квартала - 2,4% рост ВВП. То есть, экономика растет. Но этого нам недостаточно. Наше задание - увеличить этот показатель», - подчеркнул премьер.

И, похоже, основой для увеличения темпов роста может стать экспорт, который традиционно составляет около 50% ВВП Украины. По итогам первого полугодия объем поставок отечественной продукции за рубеж вырос на 24,2%, составив 20,7 млрд долл. Рост экспорта был зафиксирован практически во всех основных отраслях экономики - от сельского хозяйства до промышленности. В топ-5 крупнейших торговых партнеров Украины в экспорте товаров вошли страны Европейского Союза (39,8%); Российская Федерация (9,4%); Турция (6,1%); Индия (5,5%); Египет (5,3%).

Еще одним позитивом уходящей недели стало то, что вслед за ростом экономики и экспорта Госстат зафиксировал снижение безработицы в июле на 3,2%. При этом уровень безработицы среди трудоспособного населения составил 1,2%, в то время как на конец 2016 года показатель достигал 1,5%.

Несмотря на позитивные тенденции в отечественной экономике, курс гривни осенью снова может оказаться под давлением из-за необходимости расплачиваться по внешним долгам. Справиться с этой задачей без поддержки основного кредитора - Международного валютного фонда - будет довольно сложно. Фонд одним из обязательных условий продолжения сотрудничества с Украиной определил прогресс в деле приватизации. И, похоже, правительство и Фонд госимущества начали движении в этом направлении - на уходящей неделе ФГИ удалось продать 25% пакеты акций трех компаний - «ДТЭК Донецкоблэнерго» за 143,8 млн грн, «Киевэнерго» за 759,6 млн грн, а в случае с «ДТЭК Западэнерго» даже удалось повысить на 20% стартовую стоимость пакета акций за счет конкуренции на торгах до 759,6 млн грн.

Таким образом, макроэкономическая ситуация в Украине продолжает улучшаться, но не в последнюю очередь благодаря низкой базе сравнения с прошлым годом. До достижения же значительных масштабов экономического укрепления субсидии на жилищно-коммунальные услуги и ожидание социальных льгот останется органичной частью жизни большинства украинцев.

Кадровая реформа в правительстве: 900 спартанцев

Правительство на заседании в пятницу утвердило реформу структуры 10 пилотных министерств из 18 и правила конкурса по отбору качественно новых кадров в госуправление. Реформа коснется министерств социальной политики (главный фокус работы - пенсионная реформа), здравоохранения (реформа сферы здравоохранения), аграрной политики (земельная реформа), образования (реформа образования), финансов (финансовое обеспечение реформ), регионального развития (децентрализация), энергетики (развитие энергосектора), инфраструктуры (развитие инфраструктуры), Кабинета министров (координация реформы госуправления), а также юстиции (внедрение современных юридических практик).

В рамках реформы в каждом министерстве будут созданы директораты, которые будут заниматься формированием политики и стратегии в подотчетных секторах. А несвойственные министерствам функции ручного управления государственным имуществом планируется постепенно свести к минимуму.

В директораты по итогам конкурсного отбора в Кабмине надеются до конца года набрать около 900 человек. Конкурсная комиссия будет состоять из 10 человек, 7 из которых - представители правительства, 2 независимых члена и 1 эксперт рекрутинговой компании.

Требования к претендентам будут расширены - кандидаты должны не только отвечать стандартным законодательным требованиям для госслужащих, но и пройдут оценку по критериям частного сектора: наличие профессионального практического опыта, знание языков, стрессоустойчивость, лидерские качества и т.д.

Кроме того, за счет финансирования реформы со стороны ЕС на уровне 100 млн евро у новых госслужащих будет кардинально другой уровень зарплат. Работники новых директоратов будут получать 50-70 тыс. грн в месяц.

По словам министра Кабинета министров Александра Саенко, каровые конкурсы будут прозрачными, а набор новых сотрудников не помешает оптимизации штата министерств на 5% до конца года.

«Думаю, будет даже больше 5%», - сказал Саенко, отметив, что действующие госслужащие смогут на общих основаниях принять участие в конкурсе.

По его словам, качество работы новых кадров будет оцениваться по четким критериям KPI - перед ними будут ставить задачи, согласованные с показателями правительственной стратегии и бюджета.

В то же время, по словам Саенко, продуктивный уровень взаимодействия между «старыми» и «новыми» госслужащими, получающими кардинально разные зарплаты, должен будет обеспечить государственный секретарь каждого министерства.

В дальнейших планах правительства - расширение реформы на остальные 8 министерств и поиск источников самостоятельного финансирования зарплат.

Даст ли результаты планируемая реформа - покажет время, но вопрос эффективности работы новых директоратов в окружении «старых» кадров все-таки остается открытым.

Максим Шевченко