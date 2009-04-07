ПАСЕ: Конституцию надо поправить, а не менять

Докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Ренате ВОЛЬВЕНД считает, что более эффективным путем реформирования Конституции является внесение поправок в нее, а не изменение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам в Киеве.

«Более эффективным путем реформирования Конституции является внесение поправок, как и рекомендует Венецианская комиссия, а не разработка новой… Поскольку этот вариант будет быстрее принят», - сказала Р.ВОЛЬВЕНД, заметив при этом, что лично она имеет определенные опасения, что процесс конституционной реформы в Украине может затянуться на дольше, чем украинцы и политики этого хотели.

По словам Р.ВОЛЬВЕНД, наибольшего совершенствования требуют разделы Конституции, которые касаются распределения властных полномочий, независимости судебной власти и, «конечно, существование действенной системы противовесов (имеется в виду ветвей власти – УНИАН)”.