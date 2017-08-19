США начали расследование против Китая по подозрению в ущемлении торговли

США начали расследование в отношении правительства Китая, которое Вашингтон подозревает в нарушении прав на интеллектуальную собственность, а также в дискриминации и ограничении американской торговли.

Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сообщается на сайте торгового представительства США, передает РБК.

«В понедельник (14 августа) президент Трамп поручил мне проверить законы Китая, его политику и практику, которая может приносить вред американской интеллектуальной собственности Америки, инновации или технологическому развитию», — заявил он.

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По словам Лайтхайзера, о начале расследования он проинформировал президента США Дональда Трампа. Расследование будет открыто в рамках 301-го раздела закона о торговле 1974 года, которое наделяет представителя правом принимать любые меры для ликвидации нарушений торговых соглашений.

Трамп поручил Лайтхайзеру дать оценку действиям Китая и рассмотреть вопрос о начале расследования против Пекина. «Мы защитим авторские права, патенты, ноу-хау и другую интеллектуальную собственность, столь важную для нашей безопасности и нашего процветания», — заявлял американский лидер.