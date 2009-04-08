ПАСЕ: Украине не стоит отменять безвизовый режим с ЕС

Докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Ренате ВОЛЬВЕНД считает, что Украине не стоит отменять безвизовый режим с ЕС.

Об этом она заявила вчера, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

«Я, конечно, не Евросоюз, но такой шаг мог бы быть контрповодом особенно к тем странам, которые соглашаются заключить более прогрессивные соглашения в этом контексте», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ 4 апреля, в частности, заявил, что безвизовый режим Украины с Европой может быть отменен в ближайшее время, возможно, даже до 7 мая.

Кроме того, по убеждению представителя Президента, такие действия "подтолкнут европейцев отменять визы нам".

Между тем Министерство иностранных дел Украины считает, что оптимальным было бы сохранить существующие условия поездок для граждан стран ЕС при быстром внедрении безвизовых условий поездок для граждан Украины.