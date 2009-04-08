ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 апреля

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «На «Киев» нашлись покупатели» пишет о том, что владельцы и временная администрация банка «Киев» ведут переговоры о продаже финучреждения с двумя инвесторами. Как стало известно «Делу», одним из претендентов выступает группа компаний «ТЕКТ», вторым - арабская компания, название которой пока не разглашается…

http://delo.ua/news/104473/

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Также «Дело» в материале «Автотрейдеры прошли дно» пишет о том, что в марте автопродажи в Украине выросли на 27%, по сравнению с февралем. За первый весенний месяц украинские автотрейдеры реализовали около 14 тысяч новых автомобилей. Месяцем ранее показатель продаж был на 3 тысячи меньше. Оценку результатам месяца дают эксперты…

http://delo.ua/news/104472/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Киев создал долг перед родиной» пишет о том, что КГГА погасила львиную часть долга перед "Киевэнерго", перечислив ему 900 млн. грн. Эти средства предоставили городу Альфа-банк (750 млн. грн.) и Хрещатик (150 млн. грн.) при поддержке Нацбанка. Еще несколько кредитных учреждений, среди которых называются "Форум" и Укрсоцбанк, могут предоставить кредит в 300 млн. грн. Как отмечают эксперты, учитывая снижение доходов городского бюджета, погашение долга Киева ляжет на госбюджет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1152091

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Укрводка» вышла в свет» пишет о том, что отстаивать интересы водочной отрасли теперь будет новая ассоциация "Укрводка". Ее возглавил Иван Жолнер, с 1997 по 2005 год руководивший концерном "Укрспирт". О создании ассоциации планируется объявить 14 апреля, но уже вчера Жолнер провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о реалиях рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1152081

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«Экономические известия» подают материал «Дно растянется на два года», в котором отмечают, что эксперты с неуверенностью констатируют вероятное достижение дна спада экономики Украины в эти месяцы и предрекают возврат к показателям середины 2008 г. не ранее чем через два года…

http://www.eizvestia.com/state/full/4178452

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Газета «Сегодня» в статье «Доллар опустился ниже 8 гривень» пишет о том, что, по мнению экспертов, дешевле, чем сейчас, американская валюта уже не будет…

http://www.segodnya.ua/news/14044229.html

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«Газета по-киевски» в материале «Работа. Чего нас лишают и могут еще лишить» отслеживает ситуацию на рынке труда…

http://narod.mycityua.com/articles/2009/04/07/110253.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Олигархи дешевеют» пишет о том, что инвестиции российского бизнесмена Виктора Вексельберга за год подешевели вдвое - до 8 млрд долл. Такие же потери понесли и другие бизнесмены РФ. Как отмечает издание, причины падения очевидны…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/08/190102

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Издание «Известия» подает материал «Хочу жить как министр», в котором пишет, что во вторник почти все вице-премьеры России и 11 министров кабинета Владимира Путина отчитались об имущественном положении и доходах. Выяснилось, что Кабмин социально неоднороден. В Белом доме есть свои "богачи" и "бедняки", но преобладают - "середнячки". А вот с личным транспортом и жилищными условиями у большинства членов правительства все в порядке…

http://www.izvestia.ru/russia/article3127176/

(УНИАН)