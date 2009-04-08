Мариуполь на 80% готов к Евро-2009

Город Мариуполь сегодня на 80% готов к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на выездном заседании Донецкого областного Оргкомитета Евро-2009/2012, которое состоялось в Мариуполе, председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК.

По его словам, «на сегодняшний день Мариуполь показал, что он на 80% готов к проведению европейского чемпионата по футболу среди юношей».

Глава облсовета убежден, что уже к 1 июля город будет полностью готов к этому международному мероприятию. «Я уверен, что через месяц Мариуполь будет готов к Евро-2009 на 95%, а к 1 июля - на все 100%», - сказал А.БЛИЗНЮК.

«Я убежден, что каждый мариуполец на своем уровне сделает все от него зависящее, чтобы достойно подготовиться к встрече многочисленных гостей чемпионата – кто-то побелит бордюр, кто-то посадит деревья, кто-то будет изготавливать сувенирную продукцию… Самое главное – это понимание того, что это наше общее дело, от которого зависит имидж нашего региона. В Мариуполе, как и в Донецке, работа идет системно, и сегодня мы в этом еще раз убедились», - резюмировал председатель Донецкого облсовета А.БЛИЗНЮК.

Справка УНИАН. Финальная часть Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009 U-19 состоится этим летом в Украине, городами-хозяевами турнира станут Донецк и Мариуполь. Открытие чемпионата Евро-2009 намечено на 21 июля 2009 года, финальный матч и закрытие - на 2 августа 2009 года.