Нелегальные мобильники отключат

С 1 августа мобильные телефоны, не зарегистрированные в обобщенной базе «Украинского государственного центра радиочастот», должны операторами мобильной связи отключаться от предоставления услуг.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) от 12.03.2009 г. №1398 (зарегистрировано в Минюсте 02.04.2009 г. под №297/16313) «Об утверждении Изменений к Лицензионным условиям осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживание и эксплуатации», которым располагает УНИАН.

Как отмечается в решении НКРС, «с целью защиты» украинских сетей сотовой радиосвязи разных стандартов от неразрешенных к применению в Украине радиотелефонов мобильной связи (терминалов), лицензиат (оператор) «должен осуществлять подключение к сети и предоставлять услуги лишь по таким терминалам, международные коды идентификации (IMEI) которых есть в обобщенной базе данных

кодов IMEI, которую ведет УГЦР».

При этом, согласно решению НКРС, операторы мобильной связи имеют доступ к этой обобщенной базе данных кодов как пользователи. Операторы обязаны предоставлять в УГЦР коды IMEI всех терминалов (независимо от стандарта), которые подключаются к их сетям и по которым предоставляются телекоммуникационные услуги.

«В случае отсутствия после 30.07.2009 г. кода IMEI терминала абонента, по которому предоставляются телекоммуникационные услуги, в обобщенной базе данных кодов IMEI терминалов Лицензиат отправляет сообщение на телефонный номер этого абонента о возможном прекращении предоставления телекоммуникационных услуг на данный терминал с указанием причин», - говорится в решении НКРС.

Оператор также должен указать адрес и контактный номер телефона сервисного центра Лицензиата, куда должен обратиться абонент для избежания прекращения предоставления телекоммуникационных услуг на его терминал.

Согласно решению НКРС, максимальный общий срок предоставления телекоммуникационных услуг на терминал, код IMEI которого отсутствует в обобщенной базе, не должен превышать три месяца с момента первой регистрации кода IMEI этого терминала в сети любого оператора мобильной связи Украины.

Решением НКРС №1398 также определено, что оператор мобильной связи не может в одностороннем порядке разрывать взаимосоединение с телекоммуникационной сетью другого оператора.

«Если Лицензиат не достиг согласия с другим оператором телекоммуникаций относительно взаимосоединения их телекоммуникационных сетей, он имеет право передать спор на решение в НКРС", - говорится в решении.

НКРС также обязала операторов предоставлять потребителям бесплатный доступ к телекоммуникационным сетям общего пользования для вызова пожарной охраны, милиции, скорой помощи, аварийной службы газа, службы помощи, по телефонам 101, 102, 103, 104 и 112, соответственно.

Справка УНИАН. С 28 марта вступили в силу новые Положение о ввозе из-за границы мобильных телефонов и Порядок их реализации: решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1338 от 05.02.2009 года «Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучательных устройств» и решение НКРС №1339 от 05.02.2009 года «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств». Согласно этим решениям, при законном ввозе и реализации мобильных телефонов, после вступления в силу этих решений НКРС, коды IMEI должны быть зарегистрированы в базе данных УГЦР. Кроме того, такую информацию должны представить об IMEI телефонов, работающих в сети, операторы мобильной связи (зарегистрированные в сетях до 1 сентября телефоны считаются, по данным УГЦР, законными).